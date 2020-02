Grensgebied bij Kloosterhaar in beeld voor Duitse windmolens

Het grensgebied bij Kloosterhaar is in beeld voor de plaatsing van windmolens. Het Duitse energiebedrijf Nordhorner Versorgungsbetriebe (NVB) komt met een concept-plan. Voor de gemeente Hardenberg is het Duitse initiatief aanleiding om te onderzoeken of het mogelijk is om ook aan de Nederlandse zijde van de grens windmolens te plaatsen.

Het Duitse energiebedrijf heeft verkend of het mogelijk is windmolenparken te bouwen in de Duitse buurgemeenten Itterbeck en Wielen. Een van twee beoogde locaties ligt in het grensgebied bij Kloosterhaar.



Bij het plaatsen van windmolens is er een vergoeding voor omwonenden. Dat geldt ook als de windmolens in Duitsland staan en de omwonenden in Nederland wonen.





Kansrijk gebied voor windmolens

De mogelijkheden in het gebied aan de Nederlandse kant langs de grens bij Kloosterhaar zijn al in 2017 door de gemeente Hardenberg verkend. Uit die verkenning bleek dat dit een kansrijk gebied is voor het plaatsen van windmolens. Dit gebied is door de gemeenteraad toen niet aangewezen als ‘pilotproject’ vanwege het Verdrag van Meppen. In dit verdrag is afgesproken dat binnen een afstand van circa 300 meter van de grens niet gebouwd mag worden.



Aan de Duitse kant van de grens is het volgens NVB mogelijk windmolens te bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met het Verdrag van Meppen. Hardenberg onderzoekt of er nu sprake kan zijn van een gezamenlijke ontwikkeling. Op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkheden zijn, gaat de gemeente hierover met de inwoners van het gebied in gesprek.

Vergoedingen voor omwonenden

De gemeente Hardenberg heeft nog geen afspraken vastgelegd over vergoedingen aan omwonenden in Nederland. Op het moment dat aan de Nederlandse zijde van de grens windmolens komen, dan kan de gemeente Hardenberg met de NVB en de ontwikkelaar in Nederland daarover in gesprek gaan. Omwonenden worden daarover dan geïnformeerd.