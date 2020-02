Bomenkap om zandvlaktes te creëren, helpt bijzondere natuur

Door: Gina van Elburg en Jauke Boerdam

Grote machines zijn aan het werk om de laatste boomstronken van de vliegdennen te verwijderen. Met het weghalen van zes hectare bos worden twee stuifzandgebieden met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een heuvelachtig aaneengesloten stuifzandgebied van 21 hectare.



Houtkap

Boswachter Nico Arkes legt uit waarom Staatsbosbeheer de bomen heeft gekapt: "Bomen zijn essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Natuurlijk. Maar het is nodig om het leefgebied van kwetsbare planten en dieren te verbeteren. We vergroten hiermee de biodiversiteit."

Hergebruik

“Het geoogste hout wordt vervolgens weer duurzaam toegepast”, legt Arkes uit. "Van de boomwortels worden zelfs biofilters gemaakt."

Natura-2000

Staatsbosbeheer werkt hier aan het versterken van het ecosysteem van stuifzand, droge heide en natte heide. “Het gebied bestaat uit een open zandvlakte omringd door dichte bossen. Hier leeft bijvoorbeeld de zeldzame stronkmier. Deze bosmier is nergens anders in Nederland te vinden.”

Nachtzwaluw

Dan vertelt hij enthousiast over de mysterieuze nachtzwaluw: "Die vogel broedt alleen op kale grond, zoals deze zandvlaktes of in heidegebieden. Hij maakt een ratelend geluid wanneer hij door de lucht vliegt om insecten uit de lucht te pikken. Het is een beschermde vogel in Nederland."

Kaal houden

Om ervoor te zorgen dat de zandvlakte kaal blijft, worden kinderen en volwassenen uitgenodigd om te komen wandelen en spelen in de Sahara zodat het zand kan blijven stuiven. “Ga gerust ook wat verder de zandvlakte op. Van ons mag het hier”, besluit Arkes.