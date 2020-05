Provincie wil meer dan miljoen bomen planten

"Ik weet nog dat ik vroeger hier in Rijssen bij de kerk genoot van deze mooie bomen op het plein." Gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher staat naast de prachtige boom die geplant is ter ere van Koningin Wilhelmina. "Deze boom heeft al zoveel meegemaakt, dat besef ik maar al te goed."

Vertraging

De actie zou eigenlijk een paar maanden geleden beginnen, kinderen zouden de bomen planten, met veel publiek erbij. Maar vanwege het coronavirus kon dat niet doorgaan. Vandaag was er een alternatieve start, met een druk op een rode knop onder de boom die Ten Bolscher het mooiste vindt. "We hopen dat juist nu iedereen in Overijssel mee doet met het planten van bomen."

Samenwerking

Het initiatief is een samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel. Directeur Matthijs Nijboer is nieuwsgierig naar hoeveel bomen er inmiddels zijn geplant. "Het is goed voor onze natuur als we allemaal mee doen aan dit plan. Goed voor vogels, insecten en daarmee ook voor ons als mens."

Burgers

Het plein waar de bomen staan ligt helemaal open. Stenen zijn weggehaald en het is een zanderige bedoening. Maar ook hier komen meer bomen. "Juist de burger initiatieven willen wij omarmen," legt Ten Bolscher uit. "De inwoners die willen mee doen kunnen nu vast een plan bedenken en dan in de herfst gaan planten."

Rode knop

En dan is het officiële startmoment daar. "Iedereen een boom!", roept Ten Bolscher, terwijl hij op de rode knop drukt. De teller start en loopt ook direct op naar 15445. "Wauw!" roept Nijboer. "Er zijn al 15.445 bomen geplant. Maar we zijn er nog niet. Hopelijk klimt de teller snel op naar die 1,1 miljoen."

Campagne

In de campagne heeft de provincie het over wonen, werken en leven in het bos. En dat is ook het idee. Dat iedereen in het bos woont, zonder er echt voor te hoeven verhuizen. Wilt u meer weten of ook een boom planten? Ga dan naar iedereeneenboom.nl