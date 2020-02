Broers Thijs en Bart Oosting tekenen voor vijfde jaar als trainersduo Apollo 8

"De vereniging heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld", zegt Thijs. "In het seizoen 2016/2017 werden we negende in de topdivisie. Nu derde in de eredivisie. Wij zijn daar enorm trots op. Dames 1 heeft veel binding met de vereniging, hier hechten Bart en ik veel waarde aan. Het was wel even puzzelen om de sportieve ambities van Apollo 8 te combineren met de privé-situatie, maar samen met de vereniging hebben we hier goede oplossingen voor gevonden."

Waarden

"Onder leiding van Bart Velner, voorzitter van deze commissie rond Dames 1, hebben we al tijdig met Thijs en Bart om tafel gezeten over de toekomst en plannen van Apollo 8 en de wensen van de trainers. We zijn er dan ook goed uit gekomen en kijken uit naar verdere samenwerking. Apollo 8 staat voor vriendschap, ambitie en trots. Thijs en Bart dragen die waarden uit en daar zijn we als vereniging trots op. Het is daarmee een goede basis om onze eerste damesselectie te laten presteren in de eredivisie", zegt voorzitter Martin Reesink.