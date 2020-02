Werkstraf voor Almeloër die plaatsgenoot mishandelde na weigeren geven sigaret

"Er knapte iets in me, dit had nooit mogen gebeuren." Zo reageerde de 24-jarige Almeloër op de beelden waarop te zien was hoe hij een plaatsgenoot bijna dood sloeg. De aanleiding? Het slachtoffer weigerde hem een sigaret te geven. De rechtbank veroordeelde hem vanmiddag tot een werkstraf van 240 uur voor poging doodslag.

De mishandeling in de binnenstad van Almelo, in november vorig jaar, werd vastgelegd door een camera in een winkel. Op de gruwelijke beelden was te zien hoe de man het slachtoffer slaat en schopt, meesleurt over de straat en uiteindelijk een harde schop tegen het hoofd geeft. Het slachtoffer blijft bewegingsloos achter.



Twee weken geleden vertelde de 24-jarige dat hij schrok van de beelden. Alcoholgebruik speelde mogelijk een rol, verklaarde hij toen.

'Niet volwassen'

Ook de officier van justitie was onder de indruk van de video. Hij wilde een celstraf van anderhalf jaar eisen, maar veranderde tijdens de zitting van gedachten. De 24-jarige was ondanks zijn leeftijd nog niet echt volwassen, besefte de officier. "Meneer heeft moeite een plek te vinden in het leven."



Volgens de rechtbank heeft de man de afgelopen tijd niet alleen met succes een agressietraining gevolgd, maar hield hij zich ook aan een alcoholverbod. Verder wijst alles er op dat het een eenmalig incident is. De 24-jarige is 'gemotiveerd om zijn leven positief vorm te geven', oordeelde de rechtbank.



Als de Almeloër de komende twee jaar toch de fout in gaat, moet hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden uitzitten.