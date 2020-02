Wat vind jij: Ik stel het boeken van mijn vakantie uit vanwege het Coronavirus

Na de Coronoa-uitbraak in Italië kunnen sinds dinsdag ook de eerste besmettingen in Oostenrijk, Kroatië, Zwitserland en het vasteland van Spanje aan het rijtje worden toegevoegd. Het virus lijkt met de dag dichterbij te komen.

Dinsdagochtend werd tevens bekend dat in een hotel op Tenerife zo'n duizend gasten in quarantaine zijn geplaatst nadat bij één van de hotelgasten het virus werd vast gesteld. Onder hen zijn dertien Nederlanders, aldus de NOS.



Geen uitwisseling?

Een uitwisselingstrip van een groep leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle naar Turijn staat op losse schroeven door de uitbraak in Italië. De school wil de trip nog niet definitief afzeggen, maar schrijft in een brief aan de ouders dat het 'in nauw contact staat met het ministerie van Buitenlandse Zaken'.





"Mocht er een negatief reisadvies komen, blazen we de reis natuurlijk af. Mocht dat reisadvies niet negatief zijn, beleggen we alsnog een avond met de ouders. Aan de hand van die uitkomsten willen we dan bekijken of we de uitwisseling door laten gaan”, vertelt Annelieke van der Most namens het CCC.



Wij zijn benieuwd hoe het zit met jouw vakantieplannen. Zijn die veranderd door de uitbraak van het virus, of zelfs uitgesteld? Of maak jij je niet druk en ga je er vanuit dat het wel los zal lopen? Stem en praat mee, hier en op Facebook.