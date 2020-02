Ron Jans terug in Nederland: "Volgens mij is er een groter iets, maar ik kan alleen maar gissen"

Ron Jans is na zijn vertrek bij FC Cincinnati terug in Nederland. Na een racisme-rel was het voorbij voor de Zwolse trainer bij de Amerikaanse club. Hij had daar het woord nigger meegezongen met een liedje, maar hij denkt dat er andere redenen zijn voor zijn vertrek. Welke dat zijn, weet hij echter niet, laat hij weten in gesprek met de NOS.

"Ik heb tot vorige week nooit iets met een spelersvakbond te maken gehad. Ze zaten niet bij mijn gesprekken. Ik ken ze niet persoonlijk. En als ik het lees heb ik wel zoiets dat er iets groters achter zit. Je kunt hier in Nederland meer zeggen dan in Amerika. Dat woord is not done en ik baal ervan als ik gevoelens van mensen heb gekwetst doordat ik zoiets heb gezegd", aldus de oefenmeester.

Een groter iets

Hij vervolgt: "Volgens mij heb ik dat van meet af aan ook gedaan. Maar als het dan de consequentie moet zijn dat je moet vertrekken, wil vertrekken, want dat is ook weer een discussiepunt geworden, geloof ik. Er is volgens mij een groter iets, wat niet om Ron Jans gaat, maar om andere dingen. Wat dat is? Ik kan er alleen maar naar gissen en gissen."

Les leren

En dat gissen doet hij op verzoek: "Misschien wel om de macht van de spelersvakbond te tonen. Misschien zijn er in de afgelopen jaren, voor mijn tijd, dingen gebeurd waardoor de spelersvakbond misschien Cincinnati ook een les wil leren. Maar ik weet het echt niet."