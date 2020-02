Volleybalster Merle Baasdam van Set-Up'65 naar België

"Het is een jong en ambitieus team dat ook in Europa speelt. Een tijdje geleden ben ik door deze Belgische club benaderd. Ik zag het als een mooie kans en was ook toe aan een nieuwe uitdaging. Binnen Set-Up'65 heb ik het ook altijd prima naar de zin gehad. Het is dan ook een hele moeilijke beslissing geworden, maar het is een feit dat er nog geen nieuwe hoofdsponsor is gevonden", zegt Baasdam over haar overgang.

Benieuwd waar lat ligt

"Met deze aanbieding van Oostende zet ik een nieuwe stap in mijn volleybalcarrière. Bij Set-Up'65 heb ik echt een super toffe en leuke tijd gehad en ik ben alle trainers, vrijwilligers, sponsors en supporters heel erg dankbaar voor deze tijd. Ik heb er op diverse vlakken heel veel geleerd. Het is heel mooi dat ik via mijn eigen cluppie de eredivisie heb gehaald. De kans om naar Oostende te gaan, wil ik niet laten liggen en ik ben benieuwd waar mijn lat ligt", besluit ze.