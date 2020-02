Steeds minder carnavalisten halen askruisje

Carnaval is volop gevierd in Overijssel, maar steeds minder mensen halen op Aswoensdag een askruisje. Dat constateert diaken Bert Huitink van de Pancratiusparochie uit Tubbergen. "Een mens voelt zich steeds minder betrokken bij de kerk en het geloof. Dat heeft ook consequenties voor Aswoensdag."

Aswoensdag is de dag na carnaval. In de katholieke kerk zijn dan vaak diensten. De dag staat in het teken van boete doen. De priester veegt dan tijdens de kerkdienst met as een kruisje op de voorhoofd van mensen die daarmee spijt tonen voor gemaakte fouten.

Minder kruisjes

"Vroeger mochten alleen pastoors en priesters een askruisje zetten. Nu doen ook de diakens dat. Anders krijgen we het niet rond", vertelt Huitink. Als diaken ziet hij steeds minder mensen die een kruisje komen halen. "Een mens voelt zich minder betrokken tot geloof en tot kerk. Dat zien we overal, ook bij weekendvieringen. Dat heeft ook consequenties voor de Aswoensdag."

Ondanks een afnemend aantal bezoekers is de kerk op Aswoensdag nog altijd voller dan tijdens weekendvieringen. "Kerken hebben vaak ook carnavalsvieringen. De mensen die dan komen, zien we ook allemaal terug op Aswoensdag."

Meer dan feestvieren

De kerk speelt al met al nog steeds een grote rol bij het carnaval vieren, denkt Huitink. "Carnaval is meer dan feestvieren. De verenigingen verzorgen bijvoorbeeld ook het sinterklaasfeest. Ze regelen de organisatie, zoals de financiën en bijvoorbeeld zwartepietenpakken die dan moeten komen."

In Albergen wordt er volgens Huitink met carnaval ieder jaar een goed doel gesteund. "Dit jaar de tuintjes voor de school. In Geesteren worden ieder jaar mensen in het zonnetje gezet die belangrijk zijn geweest voor de samenleving."

Vasten in een ander jasje

Niet alleen het askruisje halen, ook de periode van vasten na de carnaval wordt minder gedaan. "Dat heeft een ander jasje gekregen. Ik nodig mensen vaak uit van om met mij mee te gaan in de vastentijd. Nadenken over je leven. Hoe sta je zelf in het leven en hoe ben je voor je medemensen? De jachtige levensstijl, denk daar eens over na."

De vastentijd duurt tot 9 april.