Inbraakcijfers in Overijssel fors gedaald

In Overijssel werd vorig jaar minder ingebroken dan in het jaar ervoor (Foto: iStock)

Het aantal inbraken in onze provincie daalde het afgelopen jaar met ruim tien procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer, op basis van de meest recente politiecijfers.

Afgelopen jaar werden er in Overijssel in totaal 1.845 woninginbraken geregistreerd. Dit waren er 10,1 procent minder dan in 2018.

Het gros van de inbraken vond binnen de provincie plaats in de gemeenten Enschede (379), Zwolle (192) en Hengelo (170). In de gemeenten Staphorst (15) en Tubbergen (16) werd het minst vaak ingebroken.



Opvallende gemeenten

Hellendoorn valt in de lijst het meest op in positieve zin. In deze gemeente daalde het aantal inbraken afgelopen jaar namelijk met 52,2 procent (van 90 inbraken naar 43 inbraken).

In Olst-Wijhe steeg het aantal inbraken relatief gezien het meest: van 11 inbraken in 2018 naar 23 inbraken in 2019.

Landelijk

Met de daling van tien procent doet Overijssel het beter dan het landelijk gemiddelde. Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 39.452 woninginbraken geregistreerd, dat is acht procent minder dan in 2018.