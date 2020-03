Tugay G.: angstige schutter of gewetenloze killer?

Als de kogel één centimeter dieper het lijf van de vrouw was binnengedrongen, was het schot volgens artsen fataal geweest. Nu was de toestand van de vrouw kritiek. Maandenlang kampte ze met ondraaglijke pijn. Na haar behandelingen in het ziekenhuis, was 24-uurs mantelzorg door familie noodzakelijk.

De buikwond, die niet gehecht kon worden, is inmiddels dicht. "Het is nu een jaar geleden, maar het litteken herinnert me dagelijks aan wat er is gebeurd", aldus het slachtoffer. Nog altijd is haar buik opgezwollen, "als een zwangere vrouw." De oma heeft het psychisch heel zwaar.

Meer slachtoffers

De 72-jarige was niet het enige slachtoffer die nacht in Beckum. Ook twee mannen werden getroffen door afgeketste kogels. Eén raakte zwaargewond aan zijn been. Hij is nog altijd somber en vindt het moeilijk om over de gebeurtenis te praten. Hij kampt met lichamelijke en psychische problemen. Het derde slachtoffer werd geraakt in zijn rug, gelukkig was het een schampschot.

Het werd me zwart voor de ogen Tugay

Feest

Tugay G. is degene die alle kogels heeft afgevuurd. Dat geeft hij ook toe. Maar hoe kwam het zover? De avond begon op 2 februari nog gezellig in Beckum Palace. Honderden gasten vieren de bruiloft van Tugay's nicht. Er wordt gepraat, gegeten, gelachen en gedanst.





Tugay is er ook. Hij zit met vrienden aan een tafel. Hij is net terug uit Turkije waar hij maanden verbleef bij zijn vader. "Hij zat er ondergedoken", zullen bekenden van hem later zeggen. Daarover straks meer.

Pistool

Tugay is die avond rond acht uur aangekomen bij het feest. Hij was meegereden met twee vrienden. Een van de mannen had in Duitsland een Audi A8 gehuurd. Tugay droeg een tasje. Daar toverde hij aan het einde van de bruiloft een pistool uit waarmee hij een slagveld veroorzaakte. Maar hoe kwam dat pistool in het tasje en van wie was het?

Tugay zegt zelf dat hij het pistool die avond had afgenomen van een kennis. "Een heethoofd. Ik wilde niet dat hij gekke dingen met dat pistool ging doen." Hij heeft het wapen naar eigen zeggen toen in zijn tasje gestopt. De lezing van justitie is heel anders. Volgens de officier van justitie is de verklaring over het wapen "een kulverhaal" en heeft Tugay het wapen bewust meegenomen naar het feest. "Mogelijk was het zelfs al doorgeladen."

Waar is het wapen?

Het pistool, waarschijnlijk een Glock of Smith & Wesson, is nooit teruggevonden. Tugay zegt het bij de Wierdense brug in het kanaal te hebben gegooid na de schietpartij op de bruiloft. Die verklaring werd zo laat afgelegd dat de politie nog niet naar het wapen heeft kunnen zoeken. Justitie denkt dat hij het wapen heeft gehouden of verhandeld.

Terug naar het feest. Rond elf uur 's avonds vinden Tugay en z'n vrienden het welletjes en lopen ze richting de gehuurde Audi. Eenmaal in de wagen, zegt Tugay zich te bedenken dat hij zijn familie nog geen gedag heeft gezegd. De mannen lopen terug naar Beckum Palace. In de hal gaat het mis. Als Tugay langs een groepje gasten loopt, van wie er één behoorlijk dronken is, ontstaat er een opstootje. Tugay zelf zegt: "Ik had blijkbaar een scheur in zijn jas gemaakt toen ik langs hem liep. Daarom viel hij mij aan."

Telefoontap

Dat relaas wordt onderschreven door de vrienden van Tugay, maar wel pas in een later stadium van het onderzoek. Bij de politie zeggen ze eerst niks. Pas als Tugay vanuit de gevangenis met zijn moeder heeft gebeld, gaan de vrienden verklaren.

In het getapte telefoongesprek met zijn moeder hoor je Tugay zeggen: "Ze moeten eigenlijk vertellen dat er ruzie was, dat ze me klappen gaven en zo. Dat ze me hard op het hoofd sloegen."

Tugay zegt nu over dat telefoongesprek: "Ja, ik wilde gewoon dat ze de waarheid zouden vertellen."

Ook de reden waarom ze vanuit de Audi weer terugliepen richting feest, is onduidelijk. Volgens Tugay was dat om z'n familie gedag te zeggen. Maar één van z'n kameraden zegt dat ze terugliepen om het bruidspaar te bedanken.

Hij riep 'ik maak jullie allemaal dood getuige

Driemaal gevuurd

Hoe dan ook. Er ontstaat een opstootje, waarbij volgens het OM Tugay de confrontatie heeft gezocht. Hij zou volgens een getuige geen respect hebben getoond voor ouderen.

Tijdens de vechtpartij trekt Tugay het pistool uit zijn tasje. Hij vuurt driemaal. "Iemand had een nekklem bij me gezet. Ook bleven ze me maar schoppen tegen m'n hoofd en ribben. Het werd me zwart voor de ogen. Ik heb toen het pistool gepakt en drie keer op de grond geschoten. Toen weken alle gasten uiteen. Het was zelfverdediging", zegt Tugay.

Schietklaar

Justitie ziet dit anders. Volgens de officier heeft Tugay zelfs op één van de gasten gericht met het wapen. Daarnaast is het vreemd dat Tugay zegt dat hij überhaupt kon vuren met het wapen. "Hij zat volgens zijn eigen verhaal in een worsteling en volgens getuigen had hij maar één hand vrij. En met één hand kun je geen wapen doorladen." Het OM gaat er vanuit dat hij de confrontatie opzocht met een schietklaar pistool in zijn tasje.

Nadat de bruiloftsgasten uiteenstuiven loopt Tugay weg richting gereedstaande Audi A8. Tijdens zijn 'vlucht' vuurt hij nog verschillende malen in de lucht. "Ik was bang dat ze achter me aan zouden komen." Volgens een getuige roept hij nog: "Ik maak jullie allemaal dood!" In totaal is er 14 keer geschoten.

Bij de schietpartij in Beckum raakte drie bruiloftsgasten gewond (Foto: NewsUnited/Dennis Nengerman)

Bloedig slagveld

Dan wordt pijnlijk duidelijk hoe groot het slagveld eigenlijk is. Drie slachtoffers kermen van de pijn. De oma ligt in een plas bloed, zij is het zwaarst gewonde slachtoffer. Volgens omstanders duurt het erg lang voordat de hulpdiensten er zijn. Justitie roemt juist het kordate optreden van het medisch team. "Het is te danken aan goed medisch handelen en een flinke portie geluk dat er geen doden zijn gevallen."

Tugay zit op dat moment vol adrenaline in de auto met z'n vrienden. Waar moeten ze heen? Wat moeten ze doen? Een getuige zegt hem 's nachts te hebben opgehaald in Almelo, om vervolgens naar Duitsland te rijden. Later heeft hij hem weer teruggebracht naar Almelo.

Zoektocht

Zelf wil Tugay er niet veel over zeggen. Alleen dat hij drie weken lang van adres naar adres is gegaan en veel op bed heeft gelegen. "Ik was gewond, had last van mijn ribben en mijn gezicht was kapot." Hij zegt niet op welke adressen hij is geweest. Het wapen zegt hij te hebben weggegooid. "Ik was bang, ik durfde niet buiten te komen. Mijn foto werd getoond op televisie. Iedereen was naar mij op zoek."

Justitie vraagt zich af waarom hij zich niet 'gewoon' gemeld heeft bij de politie. "U vond toch dat u terecht gehandeld had, uit zelfverdediging? Dan hoeft u zich toch niet te verschuilen?" Verder plaatst het OM vraagtekens bij het verhaal over de verwondingen van Tugay. "Er zijn geen foto's van. En hij is ook niet bij een arts geweest."

Schiet dan, schiet dan! slachtoffer

Moordpoging op Armeense man

Drie weken lang speurt de politie naar Tugay. Uiteindelijk wordt hij opgepakt. Dan wordt duidelijk dat de politie al langer naar hem op zoek was. Tugay wordt namelijk ook al gezocht voor een moordpoging op een Armeense man, een half jaar eerder in Almelo.

Volgens bekenden van Tugay was hij daarom tot kort voor de horrorbruiloft in Turkije. "Hij zat er ondergedoken, omdat hij iemand had neergeschoten in Almelo", zeggen ze tegen de politie. Om te weten wat dat voor moordpoging was, spoelen we de film een stuk terug.

"Schiet dan!"

Het is 6 juni 2018, even na acht uur 's avonds. Bij een autobedrijf in de buurt van de Bornebroeksestraat in Almelo staan vier mannen om een vijfde persoon heen. De vijfde is Misha. Hij wordt onder schot gehouden. "Moet ik schieten?", klinkt het uit de groep van vier. "Schiet dan, schiet dan", zegt Misha. Hij denkt dat het wapen waarmee hij onder schot wordt gehouden niet echt is.

Maar na twee keer een klikgeluid te horen van een trekker die tevergeefs wordt overgehaald, klinken er drie oorverdovende knallen. Misha wordt getroffen door twee kogels. Die groep van vier jongemannen rent weg. Misha blijft bloedend achter, vechtend voor zijn leven.

Camera's

De moordpoging wordt opgemerkt door twee langsfietsende getuigen. Ze horen drie knallen en zien vier mannen wegrennen. Even later zien dezelfde fietsers twee van de mannen een eindje verderop. Verschillende camera's in de buurt filmen de gevluchte mannen, die zich opgesplitst hebben in twee groepjes van twee.

Ondertussen wordt Misha geholpen door een medisch team. Maar liefst vijf levensreddende operaties zijn er nodig om hem voor de dood weg te slepen. Eén kogel kan worden verwijderd, de andere blijft achter in zijn wervelkolom. Het is te gevaarlijk om de kogel te verwijderen, de artsen zijn bang een zenuw te raken. Nog altijd loopt Misha de kans om als gevolg van de schietpartij verlamd te raken.

'Turk'

Nog in het ziekenhuis vertelt hij aan de recherche dat hij weet wie er heeft geschoten, hij noemt de schutter 'Turk'. Later, als hij beter bij zijn positieven is, geeft hij ook een beschrijving. Misha kocht wel eens drugs bij 'Turk'. Kort geleden heeft hij 10 gram afgenomen zonder te betalen, hij is 'Turk' nog 100 tot 150 euro schuldig. De schietpartij zou een afrekening zijn.

Later weet Misha ook een deel van de naam van 'Turk', het lijkt Tugay te zijn. Als de politie Misha confronteert met de camerabeelden van de gevluchte daders, weet Misha het helemaal zeker en wijst Tugay aan: "Ik weet 100% zeker dat het die jongen is die heeft geschoten."

Omerta

Ook drie agenten herkennen Tugay op de camerabeelden. Een klopjacht begint, maar de vogel is gevlogen. Achteraf blijkt hij ongeveer een halfjaar in Turkije te hebben gezeten, bij zijn vader. Een vriend van hem is nog bij hem op bezoek geweest. "We hebben allerlei leuke dingen gedaan, uit geweest en zo."





Saillant detail; deze vriend blijkt Tugay onder de naam 'Omerta' in zijn contacten te hebben staan. 'Omerta' staat voor de zwijgplicht binnen de maffia.

Ze denken dat ze Tony Montana zijn slachtoffer

Zwijggeld

De broer van de beschoten Misha zegt dat hem geld is aangeboden. Zwijggeld om de aangifte tegen Tugay in te trekken. De familie van Misha gaat er niet op in. Misha laat zich zelfs nogal laatdunkend over Tugay en z'n vrienden uit: "Ze verdienen af en toe een paar honderd euro en denken dat ze Tony Montana zijn", doelend op de drugsbaas in de film 'Scarface'.

Ontkenning

Tugay zegt dat hij niks met de moordpoging in Almelo te maken heeft. "Ik ken die jongen niet eens." Ook de mannen op de camerabeelden zegt hij niet te herkennen. "En ik ben niet gevlucht, ik was gewoon op vakantie in Turkije."

Strafeis van 18 jaar cel

Justitie zegt met de getuigenverklaringen, de camerabeelden en het verhaal van slachtoffer Misha genoeg bewijs in handen te hebben om Tugay te vervolgen voor de "kille afrekening."





Verder neemt de officier van justitie het hoog op dat Tugay kort na zijn terugkomst in Nederland alweer naar een wapen heeft gegrepen op de bruiloft. "Het lijkt alsof deze man vindt dat hij boven de wet staat."





Tegen Tugay is 18 jaar gevangenisstraf geëist voor de schietpartij op de bruiloft en de moordpoging in Almelo. Vonnis op 10 maart.