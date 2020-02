Wim Gaalman richt Bond van Tevreden Oldenzalers op om goede doelen te steunen

Met de actie Twente voor Azië haalde hij in 2005 ruim een miljoen euro op voor de slachtoffers van de tsunami. Hij maakte zich sterk voor het behoud van het ziekenhuis in Oldenzaal, onlangs nog voor het in het weekend en 's nachts openhouden van de spoedpost. En nu heeft hij de Bond van Tevreden Oldenzalers weer nieuw leven ingeblazen.

Op 1 januari 2006, vlak na de jaarwisseling, sprak hij voor het eerst over een dergelijke bond. "Iemand vroeg aan me 'Ook tevrêa?'. 'Joazeker!', was het antwoord. Die vraag en dat antwoord kwamen de weken daarna steeds vaker voorbij en toen was de idee geboren", blikt Gaalman terug op 14 jaar geleden.

'Gebrek aan tijd'

"Over het meeste was ik toen ook wel tevreden, behalve over mijn gebrek aan tijd. Ik ben nu alweer een tijdje gepensioneerd en dus is het tijd om de bond weer nieuw leven in te blazen."

Oldenzalers kunnen lid worden van de bond. "Eén keer per jaar wordt 12 euro van de rekening gehaald. Het kost dus een eurootje per maand. Voor dat geld kunnen we dan elkaar een goed doel steunen."

Zichzelf ontzien

Hij doet het ook om zichzelf een beetje te ontzien. "Men weet mij nu eenmaal snel te vinden als er iets geregeld moet worden. En ik word ook een dagje ouder, dus als het op deze manier geregeld kan worden, dan is dat toch prima", zegt Gaalman.

Er moet nog een bestuur van de Bond van Tevreden Oldenzalers gevormd worden. Dat bestuur zal steeds in november drie goede doelen selecteren. De leden van de bond kiezen dan uiteindelijk welk goede doel een bijdrage krijgt.

Grote wens

Gaalman zelf heeft al een grote wens. "De muziekkoepel, die ooit op de Markt in het centrum van Oldenzaal heeft gestaan, zou herplaatst kunnen worden in de Stadstuinen of het Kalheupinkpark. Dat is geen goed doel, maar een sociaal cultureel doel, waar iedereen van plezier van zal hebben."