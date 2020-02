Provincie weet niet of alle Overijsselse biomassacentrales duurzaam hout stoken

De provincie Overijssel kan niet garanderen dat de tientallen hout gestookte biomassacentrales in deze provincie gebruik maken van duurzaam hout. Dat bleek tijdens de beantwoording van vragen van de SP-Statenfractie over dit onderwerp. De SP maakt zich grote zorgen over het stoken van de centrales met geïmporteerd hout uit Amerika, dat deels afkomstig is van gezonde bomen. Daar is volgens fractievoorzitter Harry Broekhuis niets duurzaams aan.

Het opwekken van energie uit houtige biomassa is volgens Broekhuis niet efficiënt. "Er wordt tot twintig procent meer CO2 uitgestoten dan bij kolencentrales. Bovendien wordt er volgens hem met hout gestookt dat vanuit Amerika per 'oceaanstomer' naar Europa is gebracht. Niet erg duurzaam. Het zou daarbij ook gaan om hout van gezonde bomen waarvoor geen herplant in de plaats komt, waardoor er een enorme kaalslag plaats vind.

Controle duurzaam stoken

Verantwoordelijk gedeputeerde Thijs de Bree gaf in de discussie over dit onderwerp toe dat hij niet weet, en ook niet kan controleren, of dit probleem bij de grotere hout gestookte biomassacentrales in Overijssel aan de orde is.

"De garantie dat er duurzaam geproduceerd wordt, kan ik alleen geven voor de vijf biomassacentrales die mede gefinancierd en gesubsidieerd zijn door de provincie Overijssel. Die centrales worden door ons gecontroleerd en stoken alleen met duurzame biomassa. Dat betekent met snoei- en afvalhout en met hout waarvoor herbebossing plaats vind.

Een antwoord waar fractievoorzitter Broekhuis van de SP niet blij van wordt. "Als blijkt dat de vele tientallen andere hout gestookte biomassacentrales in Overijssel inderdaad met geïmporteerd hout stoken, dat hier met milieuvervuilende oceaanstomers naar toe is gebracht, dan schieten we onze duurzame doelen voorbij."

Pleidooi voor bouwstop biomassacentrales

Om de ambities voor de opwekking van duurzame energie waar te maken, wil Overijssel op termijn 120 biomassacentrales laten bouwen. Op die manier kan vijftig procent van de benodigde duurzame energie in deze provincie opgewekt worden.

"Ik heb drie jaar geleden al berekend dat je dan tien keer de oppervlakte van de provincie Overijssel nodig hebt om voldoende hout te hebben om te stoken. Dat kan niet en is dus alleen mogelijk met import van buitenlands hout", zegt Broekhuis.

"Ik pleit er voor om de bouw van zoveel biomassacentrales een halt toe toe te roepen en het beleid om te gooien. Laten we de vele miljoenen die we nu in de centrales investeren maar gebruiken voor de zoektocht naar echte duurzame energiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van waterstof voor de opwekking van energie."

Zover is de provincie nog niet, al kan gedeputeerde Thijs de Bree wel deels meegaan in de zorgen van de SP. Hij deelde de Statenleden mee dat er momenteel in IPO (Interprovinciaal Overleg)-verband onderzoek wordt gedaan naar het stookgedrag van biomassacentrales én dat er wordt gezocht naar aanknopingspunten om meer controle en grip op de situatie te krijgen.

Onderzoek

"Het is inderdaad niet wenselijk dat dat er op grote schaal met (gezond) buitenlands hout gestookt wordt. We onderzoeken in hoeverre dit aan de orde is en we zullen ook kijken hoe we voor de vergunningverlening aanvullende eisen aan biomassacentrales kunnen stellen. Het onderzoek is eind deze zomer klaar."

Voorlopig ziet de gedeputeerde geen reden om het provinciale beleid aan te passen of om te gooien. "De biomassacentrales zullen een belangrijke rol blijven spelen in de energievoorziening. Wel is het zo dat de benodigde duurzame brandstof, zijnde snoei- en ander houtafval, eindig is. In dat kader sluit ik niet uit dat we, met het IPO-onderzoek in de hand, straks een nieuwe visie op biomassa gaan ontwikkelen."