Die vlieger ging ondanks coronavirus toch nog op: Twentse Ros schittert boven Thailand

Ze hadden zich er zo op verheugd. De Twentse Vliegervrienden hadden een uitnodiging gekregen voor een viertal grote vliegershows in Thailand en Maleisië. Maar nadat het gevreesde coronavirus aanvankelijk roet in het eten dreigde te gooien, ging die vlieger uiteindelijk toch nog op. "Het Twentse Ros schitterde boven Thailand", aldus een enthousiaste voorzitter Herman Plattje.

De Twentse Vliegervrienden organiseren regelmatig groots opgezette shows. Aanvankelijk bij Westerhaar, later in de buurt van Geesteren. Daar komen vliegeraars vanuit de hele wereld op af.

Paradepaardje

Maar ook zelf trekken ze met hun zelfgebouwde exemplaren de hele wereld over. Hun paradepaardje: een mega-grote uitvoering van het Twentse Ros. Dit steigerende paard stal onder meer al eens in het Australische luchtruim de show.



Deze keer kregen de Twentse Vliegervrienden een invitatie voor vier festivals in Thailand en Maleisië. "Maar een week van tevoren kregen we het bericht dat de shows waren gecanceld. Reden: het coronavirus. Uiteraard was dat een grote teleurstelling, maar we hebben er begrip voor. Veiligheid gaat immers boven alles", aldus Westerhaarder Herman Plattje.

Alsnog uitnodiging

Enkele dagen daarna kwam er toch nog weer een uitnodiging binnen. "We werden gevraagd of we toch nog wilden deelnemen aan het International Kitefestival Satun in Thailand. De andere drie shows werden afgelast, maar het vierde evenement ging alsnog door. Vanzelfsprekend zeiden we daar geen nee tegen."

De Twentse Vliegervrienden keken zich de ogen uit over de massaliteit waarmee het evenement was opgezet. "Meer dan honderdduizend bezoekers. En het Twentse Ros, trots steigerend in de lucht, trok volop bekijks. Ook tijdens de avondshow."