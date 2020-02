Enschede in de fout met vragen naar medische informatie

"Mijn huisarts wilde niet meewerken aan het verstrekken van het medische dossier en zelf wilde ik dat liever ook niet", vertelt Manon. "De gemeente bleef er echter om vragen en zonder die gegevens kreeg ik geen uitkering." Uiteindelijk kreeg Manon toch haar uitkering zónder dat ze haar medische geschiedenis hoefde te delen met de gemeente Enschede.

Sociaal Hart Enschede

Dat kwam mede door de hulp van René Beunders van de Stichting Sociaal Hart Enschede. "Na een zoektocht op internet kwam ik terecht op de site van René. Ik heb hem om hulp gevraagd en die heeft hij gegeven. We hebben een klacht ingediend bij de gemeentelijke klachtencommissaris en we kregen gelijk", zegt Manon.

Excuusbrief

Deze week ontving Manon een brief waarin verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman namens de gemeente zijn excuses aan haar aanbood. "Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Daarom heb ik de klacht ingediend en vertel ik mijn verhaal. Het heeft gewoon heel veel impact op iemand. Ik had in die tijd heel veel psychische klachten en die werden alleen maar erger door al het gedoe rondom de aanvraag van de uitkering."

Manon neemt genoegen met de excuses van de gemeente. René Beunders doet dat niet, omdat hij er niet gerust op is dat de gemeente haar leven inderdaad betert. "Wij hebben in het verleden gezien dat als de gemeente op de vingers wordt getikt door bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman, de Rekenkamer of de Centrale Raad van Beroep, dat men toch de neiging heeft om daar vanaf te wijken."

Beunders wil dat wethouder Arjan Kampman publiek zijn excuses aanbiedt aan alle inwoners van Enschede die hiermee te maken hebben gehad. "De klacht van Manon is prima opgelost. We weten echter dat dit veel vaker is voorgekomen. Al jaren lang. Wij vinden dat de gemeente iets goed te maken heeft."

Geen publieke excuses

Publiek zijn excuses maken, dat is wethouder Arjan Kampman niet van plan. Hij is het ook niet met Beunders eens dat het om meer mensen gaat. "Voor ons gaat het om één klacht. Die is gemeld bij de klachtencommissaris. Dat is uitgezocht. Er is vastgesteld dat wij fout hebben gehandeld. Daar hebben we onze excuses voor aangeboden. Er zijn bij ons verder geen gevallen bekend."

"Er zijn in het verleden door mensen zelf medische gegevens aangeleverd als ze om een uitkering vroegen, zonder dat we daarom hadden gevraagd", gaat Kampman verder. "Dat heeft er nooit toe geleid dat mensen geen uitkering kregen."

"De wet is duidelijk"

De wethouder erkent dat het niet aan de gemeente is om zomaar medische gegevens op te vragen. "Als wij medische gegevens nodig hebben voor een beoordeling, dan is dat aan een arts om die beoordeling te geven. Bij Manon is gewoon een fout gemaakt. De wet is daar duidelijk over. Mensen hoeven medische gegevens niet te geven."

Medewerkers van de gemeente Enschede krijgen volgens Kampman een opfriscursus over de AVG, dat is de privacywet die sinds mei 2018 van kracht is.

Het volledige interview met de wethouder is hieronder te beluisteren.

Wethouder Arjan Kampman