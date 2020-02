Hardloper krijgt klappen na aanspreken motorrijders in Vroomshoop

Een 51-jarige hardloper heeft gistermiddag klappen gekregen toen hij twee motorrijders aansprak in Vroomshoop. Zelfs toen hij op de grond lag, werd hij geslagen. Hij moest zijn lip laten hechten in het ziekenhuis en brak ook een tand.

De man liep rond half vijf met zijn hond op de Zandstuveweg, in de buurt van de Hammerweg. Toen hij de motorrijders wilde aanspreken op het feit dat zij daar niet mochten rijden, ontstond een woordenwisseling. Bij de daaropvolgende ruzie viel een motor op de grond.





Voor de eigenaar reden om de hardloper meerdere keren met zijn vuist in het gezicht te slaan. Ook toen het slachtoffer op de grond kwam te liggen, bleef de motorrijder doorgaan met slaan.



De andere motorrijder heeft uiteindelijk zijn maatje van het slachtoffer afgetrokken, waarna ze op hun motor stapten en wegreden. De mannen reden weg in de richting van Vroomshoop. Later hoorde het slachtoffer ze terugrijden via het zandpad in de richting van Den Ham.

Signalement

De belager van de hardloper is ongeveer 1,85 meter lang, heeft een normaal postuur, blanke huidskleur en sprak dialect. Hij droeg een doorzichtige motorbril, motorkleding, witte helm met klep en op de klep zat volgens het slachtoffer een blauwe kleur. De motor was wit met felblauwe kleuren. Op de motor stond Orion en in het zwart het nummer 37.





De motorrijder die zijn maatje van de hardloper af trok, is 1,80 meter lang, heeft een normaal postuur en reed op een witte motor met mogelijk rode stickers.