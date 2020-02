Basketbalsters Jolly Jumpers ongenadig hard uit beker gekegeld door Den Helder

Een afstraffing van jewelste voor de basketbalsters van Jolly Jumpers in het bekertoernooi. In Tubbergen was Den Helder met 92-47 veel en veel te sterk, waardoor de halve finales het eindstation zijn voor de ploeg van coach Mart Kieftenbeld.

Jolly Jumpers keek vanaf het begin van het duel tegen een achterstand aan, maar bleek aanvankelijk over veerkracht te beschikken. Bij het ingaan van het tweede kwart was het 17-16 in het voordeel van de thuisploeg. Maar in het tweede kwart trapte Den Helder het gaspedaal flink in en bij de rust was de stand 25-36.

Mentale dreun

Die mentale dreun kwam Jolly Jumpers niet meer te boven. Den Helder liet in het derde en vierde kwart geen spaan heel van haar Overijsselse opponent en liep uit naar een monsterzege: 92-47. Veelzeggend was dat Jolly Jumpers in het vierde kwart slechts drie punten maakte.

De andere halve finale tussen, die Binnenland en Batouwe, werd gewonnen door Binnenland (61-58), dat daardoor in de finale de tegenstander is van Den Helder. Jolly Jumpers hervat zaterdag de competitie met een uitwedstrijd tegen Binnenland.