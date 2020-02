Hoogland en Van den Berg in wereldrecord naar goud op teamsprint bij WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben zich voor de derde keer in successie gekroond tot wereldkampioenen op de teamsprint. En dat gebeurde in Berlijn op sensationele wijze. Het supertrio, bestaande uit Nijverdaller Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg uit Kampen en Harrie Lavreysen, verbeterde het eigen wereldrecord - dat eveneens vandaag werd gereden - met enkele honderdsten.

Nadat Nederland in de kwalificatie nog niet in haar sterkste formatie verscheen - Matthijs Büchli nam in de kwalificatie de plek in van Hoogland - was het in de eerste ronde menens. Van den Berg, Hoogland en Lavreysen verpulverden het bijna zeven jaar oude wereldrecord (41.871) met ruim zes tienden: 41,275. Dat oude wereldrecord in 2013 werd gereden op de vanwege de hoogte snelle wielerbaan in het Mexicaanse Aguascalientes en stond op naam van Duitsland.

Wéér een wereldrecord

Maar het wereldrecord van Nederland hield niet lang stand. Een uur na het machtsvertoon in de eerste ronde was Groot-Brittanië in de finale de tegenstander, maar ook de Britten (42,400) vormden in een rechtstreeks duel geen enkele bedreiging voor de ontketende matadoren uit Nederland. Van den Berg opende razendsnel, waarna Lavreysen en Hoogland het karwei vakkundig klaarden en het kersverse wereldrecord werd aangescherpt.

Voor de twee laatstgenoemden was het alweer de derde gouden teamsprintplak op rij, Van den Berg pakte vorig jaar in het Poolse Pruszków zijn eerste wereldtitel. Het brons ging naar Australië, dat Frankrijk versloeg.

Lamberink uitgeschakeld

Voor Lamberink en Van der Peet was de eerste ronde het eindstation op de teamsprint. China was met 32.403 een stuk sneller dan Nederland (32.833), maar kon ook niet tippen aan de tijden van Duitsland (32.265) en Australië (32.353). Die landen strijden om het goud. China doet dat met Rusland om het brons.

Hoogland is later dit toernooi ook nog te zien op de keirin (donderdag) en de sprint (zaterdag en zondag). Lamberink rijdt zaterdag 500 meter tijdrit.