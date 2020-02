Hoogland en Van den Berg met teamsprinters in wereldrecord naar WK-finale, Lamberink uitgeschakeld

De Nederlandse teamsprinters hebben zich op sensationele wijze geplaatst voor de finale van de WK baanwielrennen in Berlijn. In de eerste ronde werd door Jeffrey Hoogland uit Nijverdal, Roy van den Berg uit Kampen en Harrie Lavreysen een fenomenaal wereldrecord (41,275) gereden en daarmee was het supertrio oppermachtig. Kyra Lamberink uit Bergentheim en Steffie van der Peet werden door China uitgeschakeld in de eerste ronde.

Nadat Nederland in de kwalificatie nog niet in haar sterkste formatie verscheen - Matthijs Büchli nam in de kwalificatie de plek in van Hoogland - was het in de eerste ronde menens. Van den Berg, Hoogland en Lavreysen verpulverden het zeven jaar oude wereldrecord (41.871) met ruim een halve seconde. In de finale treft Nederland, dat jaagt op de derde wereldtitel in successie, zoals verwacht Groot-Brittanië. Australië en Frankrijk strijden om de bronzen medaille.

Lamberink uitgeschakeld

Voor Lamberink en Van der Peet was de eerste ronde het eindstation op de teamsprint. China was met 32.403 een stuk sneller dan Nederland (32.833), maar kon ook niet tippen aan de tijden van Duitsland (32.265) en Australië (32.353). Die landen strijden om het goud. China doet dat met Rusland om het brons.

Hoogland is later dit toernooi ook nog te zien op de keirin (donderdag) en de sprint (zaterdag en zondag). Lamberink rijdt zaterdag 500 meter tijdrit.