Verdachte liquidatiepoging Stadshagen op vrije voeten, te weinig bewijs

De jonge Zwollenaar die half januari werd opgepakt voor betrokkenheid bij een zeer gewelddadige liquidatiepoging in de wijk Stadshagen is op vrije voeten gesteld. Volgens justitie is er (nog) te weinig bewijs om hem langer vast te houden. De Zwollenaar zou 'klem' hebben gezeten tussen twee strijdende kampen in een grimmige lokale onderwereldoorlog.

De jonge Zwollenaar, Merdan 'De Lange', is zelf naar de politie gestapt met informatie over de moordpoging in Stadshagen. Drugscrimineel Idris M. werd daar afgelopen najaar beschoten met tientallen kogels uit een automatisch wapen. Doelwit Idris had volgens Merdan zelf ook een moordopdracht gegeven. Hij had Merdan een automatisch wapen gegeven om plaatsgenoot Emin uit te schakelen. Daar had hij onenigheid mee.

Moord voor 5.000 euro

Onder de auto van die Emin was al een peilbaken geplaatst, om hem te kunnen volgen. Voor het uitvoeren van de moord was Merdan 5.000 euro beloofd. Maar Merdan kende Emin goed en lichtte hem in. De moordopdracht die Idris had gegeven, keerde vervolgens tegen hem, zo lijkt het.

Nu de jonge Merdan is vrijgelaten, komt een voorbereidende rechtszitting in april te vervallen. Het OM laat weten 'De Lange' nog wel als verdachte te zien.

Advocaat Pekkeriet laat weten de vrijlating van haar cliënt "terecht" te vinden. "Met dit dossier konden ze niet anders." Verder laat ze weten dat Merdan voorlopig even in de luwte blijft. "Dat lijkt me verstandig gezien de verhoudingen in deze wereld."

Geweld in de stad

De schietpartij in Stadshagen was niet de enige uiting van geweld in de stad. Ook in de wijk Holtenbroek werd geschoten en verschillende auto's gingen in vlammen op.

Volgens justitie is een moordpoging in 2016 het startpunt van de strijd. Op de Wijheseweg werden vanuit een rijdende auto twee Turkse broers in een busje onder vuur genomen. Voor die moordpoging zitten broers Idris- en Abas M. nu vast. Ze worden ook verdacht van het verstrekken van de moordopdracht op Emin.