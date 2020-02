Het is weer Maart Dialectmaand bij RTV Oost

Maart is bij RTV Oost 'Dialectmaand'. Een maand waarin we de streektaal en streekcultuur extra veel aandacht geven. Op Radio Oost hoor je de mooiste dialectliedjes uit en van buiten onze provincie en treden diverse dialectartiesten live op. En net zoals voorgaande jaren sluiten we de dialectmaand af met een spetterend Dialectfestival op zondag 29 maart.

Dialect Top 20

In Zie Zo Zaterdag hoor je in maart de 20 mooiste dialectplaten voorbij komen. Mail je favoriete dialectplaat naar ziezozaterdag@rtvoost.nl. Zie Zo Zaterdag beluister je elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur op Radio Oost maar zie je ook vanaf 12.00 uur bij TV Oost. Behalve ze hóren, kun je dan ook live-optredens zíen van dialectartiesten.





Boh Foi Toch: al 30 jaor met völle wille

Dertig jaar lang zijn ze al wereldberoemd in het oosten van het land: Boh Foi Toch, wat betekent, ‘tjonge-jonge, het is me wat’. En dat is het zeker! 30 Jaar is aanleiding voor een feestje en voor RTV Oost reden om in de documentaire “Al 30 joar met völle wille” terug te kijken op wat Boh Foi Toch betekent voor de regio. De documentaire is gemaakt en uitgezonden door de collega’s van Omroep Gelderland.



Online

Op onze social media kanalen publiceren we in maart met enige regelmaat creatieve dialectproducties van onder meer Persbureau Kneuters. Ook gaan we via onze sociale media kanalen op zoek naar het mooiste dialectwoord of -spreuk.



Dialectfestival

De Dialectmaand wordt op zondagmiddag 29 maart afgesloten met een spetterend Dialectfestival in de foyer van RTV Oost met optredens van onder anderen Tweeduuster, Leon Moorman, Double2 en Boh Foi Toch. De Achterhoekse band viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Tijdens dit festival is er ook een streekmarkt op en rondom de studio van RTV Oost in Hengelo en geven medewerkers van de omroep rondleidingen door de studio’s. De toegang is gratis.



Alles Plat

Het radioprogramma Alles Plat met alleen maar muziek in de Nedersaksische streektalen, hoor je elke werkdag van 19 tot 20 uur via de 4 noordoostelijke regionale omroepen, RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Gelderland en RTV Oost.

Als liefhebber van streektaalmuziek kun je daarnaast ook altijd luisteren naar onze internetzender AllesPlat.nl met alleen maar dialectmuziek.