Storm doet opening motorcross-seizoen in Sint Isidorushoeve in water vallen (Foto: RTV Oost)

Ze leefden er maandenlang naartoe geleefd: het open NK-motorcrossen (ONK) in Sint Isidorushoeve. Komend zondag stond de eerste in een reeks wedstrijden voor dit klassement in de agenda, maar vandaag werd duidelijk dat het evenement moet worden afgelast. De overvloedige regenval van afgelopen weekeinde vormde de welbekende druppel. Vrijwilligers hebben nog vergeefs geprobeerd de baan droog te pompen, maar het bleek letterlijk dweilen met de kraan open.

'De Hoeve', zoals de Hoevenaren hun dorpje haast liefkozend noemen, is feitelijk niet meer dan een stip op de kaart. Maar in de nationale en zelfs internationale motorcrosswereld is het circuit 't Kötterbos - aan de rand van het dorp - een regelrecht begrip.



Vanwege een historie ook die decennialang terug voert. En met dank aan de hechte kleine gemeenschap van De Hoeve, waarbij telkens weer een heel legertje vrijwilligers paraat staat om de wedstrijden te organiseren. De wedstrijd van komend weekend is echter hopeloos in het water gevallen.

Domper

Met name voor het Team Hermans - geformeerd rond de regionale zijspancrosser Koen Hermans - is de afgelasting het een enorme domper. De vrijwilligers rond het team hadden de afgelopen tijd met man en macht gewerkt om de truck, die tevens fungeert als werkplaats, op tijd klaar tijd te krijgen voor het evenement.

Het beloofde een thuiswedstrijd te worden. "Maar helaas, we hadden alles op tijd klaar, maar vandaag kregen we te horen dat er gewoon teveel water is gevallen, waardoor de baan absoluut onberijdbaar is geworden", aldus Conny Lansink van het Team Hermans.

Natuur gat z'n gang

De organiserende Hoevese Auto- en Motorclub (HAMC) heeft de beslissing genomen in samenspraak met de overkoepelende motorbond KNMV. "We hadden veel werk verzet om van deze seizoensopener een mooie crossdag te maken, maar de natuur gaat zijn eigen gang en daar is niets tegen te doen", aldus de HAMC in een verklaring.



"De vrijwilligers zijn de afgelopen dagen bezig geweest met het wegpompen van het water, maar het was dweilen met de kraan open", aldus de HAMC. "Zelfs het startterrein was niet droog te krijgen. Ook zouden we problemen krijgen op het parkeerterrein en het rennerskwartier. Er blijft niets anders over dan de wedstrijden af te gelasten." Samen met de KNMV wordt nu gekeken of er een andere datum op de crosskalender beschikbaar is.

Belangrijke test

Voor motorcrosser Koen Hermans zou de eerste wedstrijd in de strijd om het ONK een belangrijke test worden omdat hij voor het eerst in actie zou komen met zijn nieuwe Belgische bakkenist Glenn Janssens. Conny Lansink: "Ze gaan nu proberen of komend weekend op een ander circuit terecht kunnen. Zodat ze in ieder geval nog kunnen trainen."