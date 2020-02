Moderne kunst en oude beelden vertellen het verhaal van de kruisweg van Jezus

Kloostertuin (Foto: Stations of the Cross)

Masha Trebukova:Dead soldiers of Ukraine (Foto: Stations of the Cross)

In de binnenstad van Deventer is in de weken voorafgaande aan Pasen een bijzondere kruiswegstatie te zien. Veertien kunstwerken verbeelden het lijden en sterven van Jezus. Niet alle kunstwerken zijn nieuw: ook het werk Het verstoorde leven van Arno Klamer dat herinnert aan Etty Hillesum, werd in de route opgenomen.

Het kunstwerk past volgens theoloog en kunstenaar Arent Weevers bij de statie waarin Jezus zijn kruis opneemt. Arent Weevers: "Etty Hillesum meldde zich vrijwillig bij Westerbork om de gevangenen daar te helpen. Uiteindelijk eindigde ook zij in Auschwitz."

De route begint in de Lebuinuskerk met video art van Weevers. Hij verbeeldde de veroordeling van Jezus. Het werk Triptych is geplaatst op het hoogaltaar. De installatie toont universele beelden van eenzaamheid, onschuldig lijden, maar ook het verlangen naar en bouwen aan onderlinge verbinding.

stadstuin

Ook de intieme stadstuin van het voormalige Buiskenklooster aan Klooster 3 is opgenomen in de route. De rustige plek nodigt uit om na te denken aan de nacht die Jezus doorbracht in de tuin van Getsemane.

De route bevat veel videokunst en mixed media. Maar ook het Indië monument De Wachtende Moeder van Károly Szekeres aan het Grote Kerkhof kreeg een plek in de serie. De ontmoeting van Jezus met de wenende vrouwen wordt verbonden met woorden van troost: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij’. Het Indië-monument herdenkt de gevallenen uit de oorlog in Indië en de nasleep ervan.

Oekraïense soldaten

Opmerkelijk is ook statie zeven: Jezus valt voor de tweede maal. De Oekraïense kunstenares Masha Trebukova maakte papier-maché kommetjes van krantenpapier. Elk werkje herbergt het gelaat, de geboorte- en overlijdensdatum van een recentelijk gesneuvelde Oekraïense soldaat.

Het werk is te zien in het vervallen voormalig koetshuis achter de winkel KunstLokaal aan de Stromarkt 9.

Het verhaal van de tiende statie wordt verbeeld in een serie portretten van fotograaf Geert de Jong in het Meester Geershuis aan de Assenstraat. In dit Oecumenisch Diaconaal Centrum worden mensen aan rand van de samenleving gezien als onderdeel van de gemeenschap met een eigen uniek gezicht. Weevers: "Dit staat in schril contrast met de wijze waarop de Romeinse soldaten dobbelden om de kleding van Jezus. Alle waardigheid werd van Jezus afgenomen. Elke spoor van respect en naastenliefde was verdwenen."

Art|Stations of the Cross is open van woensdagen tot zaterdagen tussen 11.00 en 16.00 uur. Het lopen van de hele contemplatieve kunstroute neemt ongeveer twee uur in beslag.

Meer weten? Zondag 1 maart in Hoogtij.