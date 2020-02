Expeditie Oost: Hallo Hardenberg!

Het werd een enerverende dag. Zo kwamen we een activist tegen die strijdt tegen overtollig afval op straat en daardoor zelf de prikker had opgepakt. In het centrum van Hardenberg had iemand een prijs gewonnen in de loterij en geïnd. Tot slot vertelde Boswachter Jos in het buitengebied ons alles over de hoogte van de rivier de Vecht. Het was een mooie dag.

