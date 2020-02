Hogere straf voor Steenwijker therapeut die 16-jarig meisje aanbood voor seks

Een 50-jarige man uit Steenwijk is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor mensenhandel, ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. Dat schrijft RTV Drenthe . Het slachtoffer is een destijds 16-jarig meisje met wie de man een relatie had. De Steenwijker werkte indertijd als sociotherapeut in de Drentse tbs-kliniek Hoeve Boschoord.

De man werd in februari vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, maar zowel hij als het Openbaar Ministerie (OM) gingen in hoger beroep. Het OM eiste, net als in de eerste zaak, een celstraf van vijf jaar.

Seksafspraken met cliënten

De Steenwijker werd in 2018 aangehouden nadat een getuige de politie tipte. Die zag dat op parkeerplaats De Ruinen bij Ruinerwold een betaalde seksafspraak werd gemaakt en belde de politie. Het meisje was toen minderjarig.

De man leerde het meisje kennen via een datingsite toen ze 15 jaar was. Hij werkte toen al zo'n vijftien jaar bij tbs-kliniek Hoeve Boschoord, waar ook zedendelinquenten worden behandeld. Voor een van zijn oud-cliënten regelde hij ook een afspraak en ook voor een cliënt van hem, een tbs-er met een zedenverleden, maakte hij een afspraak.

Kinderporno

Andere seksafspraken maakte hij via WhatsApp of websites. Daarnaast heeft hij meerdere filmpjes verspreid waarin het meisje seks heeft met een of meerdere mannen. Gezien de leeftijd van het meisje ziet het OM dit als kinderporno.



De man, die zelf ook seks met haar had, heeft altijd ontkend dat het gedwongen seks was en dat zij het vrijwillig deed. Hij 'hielp' haar omdat hij verliefd op haar was.

'Grove wijze misbruik'

In het hoger beroep erkende de Steenwijker wel dat hij het niet handig had aangepakt, gezien de leeftijd van het meisje, 'maar de verliefdheid was te sterk'.

De rechtbank vindt dat de man op 'grove wijze misbruik gemaakt heeft van een zeer kwetsbaar en jong meisje' en legt de man een celstraf op van drie jaar, met aftrek van zijn voorarrest.