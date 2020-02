Zes Overijsselse bedrijven failliet verklaard, waaronder zorgbureau IkZijnWij uit Kampen

De rechtbank in Overijssel heeft deze week vijf bedrijven failliet verklaard. Het gaat om bedrijven uit Haaksbergen, Kampen, Zwolle, Deventer en Olst. Onder meer IkZijnWij uit Kampen is financieel kopje onder gegaan.

De rechtbank verklaarde onder meer Fit 4 The Future in Haaksbergen failliet. Het bedrijf was zo'n twee jaar geleden opgezet voor de verduurzaming van scholen. Het zorgbedrijf IkZijnWij in Kampen is ook failliet verklaard. Het bedrijf leverde onder meer zorg aan (jong) volwassenen bij zelfstandig wonen.



Auto Wieten BV in Zwolle, Schildersbedrijf Patrick Gerritsen in Deventer en Classic Cattle BV in Olst zijn door de rechtbank ook deze week failliet verklaard.