Lokale coöperatie heeft geld binnen voor bouw van twee windmolens in Nieuwleusen

De financiering voor twee windmolens in het buitengebied van Nieuwleusen is rond. Dat meldt Coöperatie Nieuwleusen Synergie. Na jaren van voorbereidingen kan de bouw van de molens beginnen. De beide molens, met een tiphoogte van maximaal 205 meter, komen aan de Meentjesweg en de Ebbenweg. Ze sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.

Het windmolenproject, met de naam ‘Veur de wind’, is een project van het lokale energiebedrijf van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel is om het dorp leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen.

Twee in plaats van drie

Nieuwleusen Synergie nam het initiatief voor het plaatsen van de windturbines om te voorkomen dat er anders meer geplaatst zouden worden. De coöperatie heeft naar eigen zeggen met de plaatsing van twee windmolens weten te voorkomen dat er anders drie kleinere geplaatst zouden worden.

Omwonenden profiteren mee van de opbrengst van de windmolens. Het gaat jaarlijks om een bedrag van zo'n 120.000 euro. "In de afgelopen jaren zijn er vele gesprekken met omwonenden geweest. Ik ben zeer tevreden dat we met elkaar de beste oplossing hebben gevonden, die mogelijk was”, zegt Rob Vogelzang, waarnemend voorzitter van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie.

Inwoners Dalfsen

Ook inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen investeren in het project. De campagne om hierop in te schrijven is ook vandaag gestart op het duurzame crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Elke deelnemer verstrekt tegen 4,5 procent rente een lening aan de Coöperatie Nieuwleusen Synergie. De lening wordt in tien jaar afgelost. De coöperatie hoopt op deze manier zo'n 450.000 euro binnen te halen.

De molens die Nieuwleusen Synergie plaatst, leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim achtduizend huishoudens. Windmolens gaan draaien vanaf windkracht twee tot drie en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. Nieuwleusen Synergie gaat er vanuit dat de bouw van een turbine in een half jaar is terugverdiend.

Naar verwachting kan in de herfst van 2020 met het bouwen van de molens worden begonnen. De bedoeling is om in het voorjaar van 2021 groene stroom te produceren.