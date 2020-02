Hoogspanning in meerdere gebieden ondergronds, 's Heerenbroek blijft met lege handen achter

In 2009 werd er al aan het dorp beloofd dat de hoogspanning onder de grond zou gaan. Het kamperlijntje, dat op dat moment nog een dieseltrein was, zou een tram worden. Daarmee zou er dus elektriciteit langs het spoor komen en als compensatie zou de hoogspanning over het dorp verkabeld worden. Maar die tram kwam er nooit. Het werd een elektrische trein en daarmee hoefde de provincie zich niet meer aan haar belofte te houden.

Maar dat maakt geen verschil volgens inwoner Klaas van der Wal: "Of er nou een tram of een trein rijdt, dat maakt niet uit. Langs het spoor staan sowieso elektriciteitspalen, onder tussen gaat de hoogspanning nog steeds over het dorp."

De situatie in 's Heerenbroek (Foto: RTV Oost)

Een kilometer huizen

Sinds 2018 is het voor gemeenten en provincies mogelijk om zelf te kiezen voor het ondergronds plaatsen van hoogspanningsleidingen, door een verandering in de wet Voortgang Energie Transitie (VET). Hiermee neemt het rijk tachtig procent van de kosten op zich en komt het resterende deel voor rekening van de provincies en gemeenten. Een voorwaarde is wel dat de hoogspanning minimaal één kilometer over huizen gaat, en dat is in 's Heerenbroek niet het geval. Daar staat maar één huis onder de hoogspanning, dat van familie Kijk in de Vegte.

De bovengrondse hoogspanning in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Wim en Henny Kijk in de Vegte wonen al veertig jaar in 's Heerenbroek. Een aantal jaar nadat ze hun huis kochten, kwam de hoogspanningsmast in de tuin. Ondertussen wacht de familie al bijna elf jaar op duidelijkheid, en dat eist zijn tol. Kijk in de Vegte gaat misschien gebruik maken van een uitkoopregeling. De vraag is dan wel wat hun huis waard is, want er staat immers een mast in de tuin.

Twee miljoen

Niet alleen familie Kijk in de Vegte, maar het hele dorp wacht al bijna elf jaar op duidelijkheid. Daarom liet een deel van de inwoners zich vandaag zien in het provinciehuis met een spandoek met daarop de woorden: 'Belofte maakt schuld'.

'Belofte maakt schuld' in 's Heerenbroek wachten ze al tien jaar verkabeling van de hoogspanning (Foto: RTV Oost)

Maar het dorp wordt zeker niet vergeten door de provinciale politiek. In 2019 werd er, na een een unaniem aangenomen motie, twee miljoen euro vrijgemaakt om de hoogspanning boven het dorp onder de grond te brengen.

Gedeputeerde Thijs de Bree verzekerde de bewoners vandaag dat er hard gezocht wordt naar oplossingen. "Dat dit al zo lang duurt is heel vervelend. Het lijkt een kastje naar de muur-verhaal, maar we zitten met de gemeente Kampen om tafel en we zoeken naar een goede oplossing."

Nog anderhalf jaar extra

Toch zullen de inwoners nog anderhalf jaar moeten wachten. De Bree: "De termijn voor een basisontwerp is vijftien maanden en we schatten dat we dan nog drie maanden nodig te hebben om een aannemer te vinden."

De hoogspanningsleidingen boven het dorp (Foto: RTV Oost)