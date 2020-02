Provincie gaat inwoners actief informeren over stuitingsbrief schade vliegroutes Lelystad Airport

De provincie Overijssel gaat inwoners actief informeren over de zogenoemde 'stuitingsbrief' die naar het ministerie gestuurd kan worden om eventuele schade door de vliegroutes naar Lelystad Airport te verhalen. Sommige gemeenten deden dit al. De provincie sluit zich hierbij aan, omdat het verzoek aan Gedeputeerde Staten om inwoners breed te informeren is aangenomen.

Hoewel Lelystad Airport nog lang niet gerealiseerd is, moeten inwoners van Overijssel voor 1 april 2020 actie ondernemen mochten ze in de toekomst schade ondervinden van vliegtuigen. Alleen weet bijna niemand dat.

In 2015 is er al eenzelfde mogelijkheid voor inwoners geweest om dat te doen. Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar, in dit geval op 1 april 2020. Daarom moet de nieuwe stuitingsbrief, die opnieuw vijf jaar geldt, voor diezelfde datum door inwoners ingediend zijn.

Gemeenten al actief

Volgens Wybren Bakker, Statenlid van D66 Overijssel, zijn er al gemeenten in Overijssel die haar inwoners actief informeert. "De gemeente Dalfsen heeft dit bijvoorbeeld al gedaan, maar het is in Zwolle nog niet gelukt. Er wordt in ieder geval in gemeenteraden veel over gesproken."

De gemeente Steenwijkerland informeert al via de website en in een lokale krant, Kampen wil dit binnenkort gaan doen. Ook in de Gelderse gemeenten Heerde, Hattem, Wezep en Oldebroek is informatie te vinden. In Raalte en in Olst-Wijhe zijn inmiddels voorstellen gedaan om inwoners actief te informeren over deze mogelijkheid.

Wat wordt er verwacht?

Nu de motie is aangenomen, gaat Bakker ervan uit dat Gedeputeerde Staten de communicatie snel oppakt. Wij vragen de provincie om via de reguliere manier haar inwoners te informeren. "Dat betekent dus via haar website, persberichten en advertenties." Er wordt van Bakker ook verwacht dat de voorbeeldbrief beschikbaar is. Inmiddels is die ook te vinden op de website van D66.

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) heeft al eerder geschetst dat alleen al een waardedaling van koophuizen in Overijssel, Flevoland en Gelderland een te claimen schade van in totaal 126 miljoen euro gaat opleveren. Als de geluidsoverlast meetbaar groter is dan het ministerie van Infrastructuur op dit moment aanneemt, loopt de schade volgens actiegroepen op naar ruim 1,1 miljard euro.