Ambulancediensten in Overijssel: geen zorgen over aanrijtijden door lagere maximumsnelheid (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Vanaf 16 maart gaat de snelheid op snelwegen overdag omlaag van 120 of 130 kilometer per uur naar honderd kilometer per uur.

Ambulancediensten in Overijssel maken zich geen zorgen over de gevolgen die de verlaging van de maximumsnelheid op A- en N-wegen heeft voor de stiptheid van ambulances in de provincie. Dat zegt de gezamenlijk woordvoerder van Ambulance Oost en Ambulance IJsselland.

De regionale ambulancevoorziening (RAV) Zuid-Holland Zuid (ZHZ) maakt zich zorgen of de snelheidsverlaging niet nadelig uitpakt voor de aanrijdtijden en patiëntuitkomsten. Een woordvoerder van de Overijsselse ambulancediensten deelt die zorg niet. "Tijd is de verkeerde trigger om goede ambulancezorg mee te duiden."

Bebouwde kom

Natuurlijk is het van groot belang dat een ambulance op tijd komt maar volgens de woordvoerder zijn er meer zaken die bijdragen aan goede ambulancezorg, zoals goed materieel en deskundigheid. Bovendien wijst hij er op dat de meeste ritten van ambulances niet over snelwegen gaan. Er wordt vooral gereden binnen de bebouwde kom of op N-wegen tussen plaatsen.

"Op het moment dat er een heel ernstig zieke patiënt met spoed via de snelweg naar een ander ziekenhuis vervoerd moet worden, kan er een dilemma ontstaan", beaamt de woordvoerder. Maar dan is er nog de regel dat ambulances veertig kilometer per uur harder mogen rijden dan de wettelijk toegestane maximumsnelheid.

"Dan mogen we dus geen 160 kilometer per uur of 170 kilometer per uur meer op de snelweg, maar 140 is ook nog heel hard."