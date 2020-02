Zwolle profileert zich als vissersparadijs met kampioenschap streetfishing

Voor streetfishing heb je niet veel nodig: een hengel, een visnet en een rugzak met wat visspullen, dat is genoeg. De vissers zitten niet stil op een klapstoel met een koelbox naar hun dobber te kijken, maar lopen van plek naar plek. Dat maakt deze vorm van sportvissen interessant voor een brede doelgroep.

De populariteit van streetfishing heeft de gemiddelde leeftijd van de hengelsport flink omlaag gebracht. Het gros van de deelnemers is ver onder de veertig. Voor streetfishing hoef je niet voor dag en dauw de deur uit, je kan ook na het werk nog een uurtje de stad in met je hengel.

Genieten

"Het is voor mij echt ontspanning", zegt één van de deelnemers, "Natuurlijk is het leuk als je een keer een grote vangt, maar ik geniet hier ook gewoon van het water en de wind. Even een uurtje de hengel uitgooien na een drukke dag, en mijn hoofd is weer leeg."

Maar anderen zijn er juist op gebrand de grootste snoek boven te halen: "Als je hier niet komt om te winnen dan kan je beter op een andere dag gaan vissen", zegt een fanatieke sportvisser, "Ik vis vaak in de gracht, ik dacht dat ik wel een voorsprong zou hebben. Maar tot nu toe valt het vies tegen. Nog niks gevangen, balen!"

De grootste

De deelnemers vissen in de grachten naar roofvissen zoals snoeken, baarzen en snoekbaarzen. Het gaat om wie de grootste vissen vangt, niet de hoeveelheid. Alle gevangen vissen worden alleen gemeten, en dan direct weer teruggezet. De organisatie ziet er streng op toe dat alle deelnemers zo diervriendelijk mogelijk te werk gaan.

De wedstrijd in Zwolle is georganiseerd door Sportvisserij Oost-Nederland. De winnaars die de grootste vissen boven water krijgen, verdienen een ticket voor het Nederlands Kampioenschap. Dat wordt in november gehouden, ook in Zwolle.

Teleurstellend

In alle Zwolse grachten mocht gevist worden. De opbrengst viel vandaag erg tegen; 25 van de 34 teams vingen helemaal niks vandaag. Tot verbazing van veel vissers, want de Zwolse grachten staan bij fervente streetfishers juist bekend als uitstekende visstek. Winnaar werd team 22, Roofmeister, met een mooie snoekbaars van 73 centimeter.

Toch kijken de vissers terug op een geslaagd evenement. Het eerste Oost-Nederlandse kampioenschap streetfishing was een mooie oefening voor het NK dat op 7 november in Zwolle wordt gehouden. Al hoopt de organisatie dan wel op wat meer vis in de gracht.

De grootste vangst van de dag, een snoekbaars van 57 cm (Foto: Sportvisserij Oost-Nederland)