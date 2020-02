'Geraamtes met huid eromheen', OM wil verbod op houden dieren voor boer uit Slagharen

"Geraamtes met huid eromheen." Zo omschreef een dierenarts de koeien die op 25 november werden aangetroffen op het bedrijf van een 57-jarige veehouder in Slagharen. Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt de man een verbod om nog langer vee te houden of te verzorgen op zijn bedrijf. Als de man zich daar niet aan houdt, zou hij drie maanden de cel in moeten.

De veehouder houdt voor de rechtbank in Zwolle vol dat hij er alles aan heeft gedaan om zijn bedrijf diervriendelijk te voeren, volgens de geldende regels. Aan de andere kant een officier van justitie die een dossier vol ellende voor zich heeft, vol foto's en verklaringen van controleurs van de NVWA en dierenartsen.

Zwaar ondervoed

Die laatste geven aan dat bijna alle 71 koeien en kalveren ondervoed waren, op een schaal van 1 tot 5. Waarbij 1 staat voor ondervoed en 5 voor ruim te dik, krijgen bijna alle beesten een 0,5. Zwaar ondervoed dus, aldus de officier van justitie. Meerdere koeien zijn ook nog eens kreupel.



De controleurs van de NVWA constateren ook dat de stallen, waar het vee ondergebracht wordt, ernstig vervuild zijn. Er is bijna geen droog plekje te vinden waar de beesten kunnen liggen, overal ligt viezigheid. Ook treffen de inspecteurs meerdere karkassen van dode koeien aan onder een laag stro in een van de stallen. De beslissing om alle beesten bij het bedrijf weg te halen, wordt al snel genomen en diezelfde avond vindt het transport plaats.



Al eens celstraf

Het is niet de eerste keer dat veehouder uit Slagharen voor de rechter staat. Hij kreeg al eens een celstraf van drie weken voor het bedreigen van controleurs tijdens een eerdere controle van de NVWA bij het bedrijf. De controleurs treffen destijds ook al misstanden aan en dat was ook bij controles in 2018 al zo.

De veehouder kreeg voor die verwaarlozing in september vorig jaar van de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 180 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook kreeg hij een voorwaardelijke stillegging van zijn bedrijf aan zijn broek.



Kop in het zand

Wat de veehouder betreft is er weinig mis met de manier waarop hij het familiebedrijf voert. Dat het er bij de inval van november niet helemaal schoon bij lag, komt door overmacht. Volgens de veehouder was hij dagenlang druk om de kadavers van zes koeien en een kalf uit de mestkelder te halen. De beesten waren door een rooster gezakt en de laatste kreeg hij er pas vlak voor de inval uit.

Dat de kadavers niet op de plaats lagen waar afvalverwerker Rendac ze op kon halen, deed de veehouder af met de opmerking "op zondag leg je geen dieren buiten".

Kapot krijgen

De veehouder vindt dat hij al jaren onterecht bejegend wordt door een aantal controleurs van de inspectiedienst. Hij denkt dat ze het op hem voorzien hebben en er alles aan doen om hem kapot te krijgen. Zo zouden de inspecteurs hem een subsidie van 43.000 euro, voor het stoppen met levering van melk, door de neus geboord hebben.

Met andere controleurs had hij geen problemen, aldus de man. "Die deden gewoon een kop koffie."

Dochter opvolger

Het bedrijf is al generaties in handen van de familie. De man nam het in de jaren negentig over van zijn vader, tot aan zijn dood werkten ze samen. De jongste dochter van de man is nu de gewenste opvolger.



Tegenover de rechtbank vertelde de man dat het wel goed ging met hem, maar zijn advocate gaf aan dat er sprake is van veel stress en slapeloze nachten. De reclassering denkt dat de man geen vee meer zou moeten houden, omdat de kans dat het misloopt groot is. Ook denken ze dat de man geholpen zou zijn met een behandeling.

Aan het eind van de zitting kreeg de veehouder van de rechtbank het advies mee om eens contact op te nemen met een huisarts. Over twee weken volgt het vonnis.