Zwolse Vogelmarkt neemt extra maatregelen wegens coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is voor de organisatie van de Zwolse Vogelmarkt geen reden om een streep te zetten door het evenement. Wel worden komend weekend extra maatregelen genomen. Met ruim vijfhonderd standhouders en zo’n zevenduizend bezoekers uit heel Europa is de Zwolse Vogelmarkt de grootste in West-Europa.

"Tot nu toe hebben we vijf afmeldingen", vertelt medeorganisator Jorg Heesakkers. "Maar dat aantal is normaal, er zijn altijd wel wat afzeggingen. Wel hebben verschillende standhouders gevraagd of het evenement dit jaar wel doorgaat."

De standhouders en bezoekers komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechië en Denemarken. Daarmee is de Zwolse Vogelmarkt populair bij vogelliefhebbers uit alle delen van Europa, waaronder een groot aantal landen waar het coronavirus is vastgesteld.

Maatregelen

De uitbraak van het virus was voor de organisatie wel reden om contact op te nemen met de GGD. Heesakkers: "Daarop hebben we twee maatregelen genomen. In de hal hangen informatieposters om de standhouders en bezoekers alert te maken. Daarnaast hebben we meerdere ontsmettingspunten."

Hoewel het aantal standhouders niet lijkt te lijden onder het coronavirus, vreest Heesakkers dat het aantal bezoekers wel eens lager kan uitvallen. "Er zijn altijd mensen die huiverig zijn en het evenement daarom overslaan. We houden er rekening mee dat er dit jaar minder bezoekers komen."

Vogelgriep

Het coronavirus is niet de enige ziekte waar de organisatie dit jaar rekening mee moest houden. Enkele weken geleden rukte de vogelgriep in hoog tempo op richting Nederland, waarop minister Schouten een ophokplicht instelde voor commercieel gehouden pluimvee in heel Nederland.

Na overleg met de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, besloot de organisatie dat de Zwolse Vogelmarkt gewoon doorgang kan vinden.