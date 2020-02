Carnavalsgasten Turftrappers roepen na incidenten met paintball-pistool en 'drone-gevecht' op tot gezond verstand

De voorvallen speelden zich af tijdens de carnavalsoptocht door Langeveen. Een passagier van een praalwagen nam daarbij een andere deelnemer van de optocht met zijn paintball-pistool onder vuur. De verfcapsule miste doel, waarop bijna een nietsvermoedend kind werd geraakt.

Veelbesproken

Het kind en de ouders kwamen met de schrik vrij. Wel veroorzaakte het incident de nodige opschudding onder de toeschouwers en ook nu nog is het onder carnavalsvierders in de regio nog volop onderwerp van gesprek.

Voorzitter Thijs Oude Steenhof van De Turftrappers zegt het incident te kennen, maar benadrukt dat daarbij geen leden van de eigen carnavalsvereniging waren betrokken. "Ik heb begrepen dat de betrokken personen het met elkaar hebben uitgesproken. Daar hebben we dus als vereniging verder geen bemoeienis in gehad."

Drone bekogeld

Die middag deed zich een tweede incident voor waarbij carnavalsgasten een drone met bierflesjes bekogelden. De drone was volgens voorzitter Oude Steenhof eigendom van een omwonende, die met het toestel luchtbeelden van de optocht wilde maken. De flesjesgooiers hadden er alleen even niet aan gedacht dat er filmbeelden van hun actie waren gemaakt.



"Tja, dat gebeurt vaak met drones: videobeelden maken", aldus Oude Steenhof. De eigenaar van de drone had daarmee bewijsmateriaal in handen, maar stapte uiteindelijk niet naar de politie. "De drone heeft namelijk geen schade opgelopen. Wel hebben degenen die gooiden intussen hun excuses aangeboden. Omdat de eigenaar van het toestel geen aangifte heeft gedaan, was voor ons daarmee de kous af."

'Goede voorbeeld geven'

Wel vormden het 'luchtgevecht' en de paintball-actie voor De Turftrappers aanleiding deze twee incidenten bij de eigen leden nog eens onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde daags na de optocht: "Niet via Facebook ofzo, maar via onze eigen Whatsapp-groepen. De boodschap was dat we onze leden oproepen tijdens festiviteiten het gezond verstand te laten zegevieren. Wij als volwassenen vormen vaak een voorbeeld voor de jeugd. Laten we dan ook het góede voorbeeld geven."