Go Ahead zonder Veldmate en Corboz, Bannink en Swart zijn vervangers

Go Ahead Eagles moet het in de topper tegen Volendam stellen zonder sterkhouders Jeroen Veldmate en Mael Corboz. Beide spelers zijn licht geblesseerd, maar zullen naar verwachting volgende week pas weer inzetbaar zijn.

Door de afwezigheid van beide spelers zullen Alexander Bannink en Joran Swart zich opmaken voor een basisplaats. Sam Beukema, die vorige week alweer de 90 minuten wist vol te maken, zal centraal gaan spelen met Swart. Bannink vervangt op het middenveld Corboz waardoor ook de rol van reserve-aanvoerder Elmo Lieftink wijzigt. "Wanneer ik samen met Corboz op het middenveld sta zijn wij twee de controleurs. Bannink is toch aanvallender ingesteld en dus zal ik alleen voor de verdediging gaan spelen en Bannink iets daarvoor."

Open wedstrijd

Trainer Jack de Gier verwacht een open wedstrijd en acht zijn ploeg zeker niet kansloos in het vissersdorp: "FC Volendam is een ploeg die net als wij graag willen voetballen. Daardoor weet je gewoon dat er ruimtes komen. Tegen dit soort tegenstanders kunnen wij ons beste spel spelen. Een ploeg die het compact weet te houden maakt het ons gewoon erg lastig. Daardoor wordt het een leuke en open wedstrijd."

Stiekem naar plek twee kijken

De ploeg uit Deventer draait een relatief goed seizoen. De ploeg staat op de vijfde plaats met negen punten achterstand op de nummer twee De Graafschap. Doelman Verhulst denkt wel er een kans is dat Go Ahead Eagles op de tweede plaats kan gaan eindigen. "Dat is zeker nog mogelijk. Natuurlijk hebben wij dan wel een beetje geluk nodig dat de ploegen boven ons ergens punten laten liggen. Voor ons het zaak om gewoon iedere wedstrijd te winnen en dan zou het mooi zijn om nog op de tweede plaats te eindigen".

Ook Lieftink ziet nog wel kansen, maar mocht de tweede plek niet haalbaar zijn is hij van mening dat het ook mogelijk is om via de play-offs te promoveren. "Het mooiste scenario zou natuurlijk zijn om via tweede te eindigen en direct te promoveren. Lukt dat niet, dan doen we het gewoon via de play-offs en promoveren we alsnog", aldus de Deventenaar.



Vermoedelijke opstelling: Verhulst; Mertens, Beukema, Swart, Brito; Lieftink, Bannink, Ahannach; Navrátil, Rabillard, Berden.