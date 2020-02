Overvaller Chinees restaurant Dedemsvaart handelde uit 'pure wanhoop'

De 39-jarige man die in november vorig jaar een Chinees restaurant in Dedemsvaart beroofde, handelde uit 'pure wanhoop'. Dat vertelde de man vandaag voor de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van drieënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man maakte 1158 euro buit bij de overval.

Voor de eigenaar van het Chinese restaurant in Dedemsvaart was het een moment om niet snel te vergeten, wanneer hij in de vroege avond van 13 november geconfronteerd werd met een gemaskerde en gewapende man die geld wil. Vooral het dubbelloops jachtgeweer met afgezaagde loop maakte indruk. Zeker toen de man ook nog eens riep dat het 'snel, snel' moet.



Burgernetmelding

De verdachte werd na een burgernetmelding door een getuige herkend bij een park. Die getuige kon de politie ook vertellen in welke auto de man vervolgens stapte. De politie reed de wagen, die door een vriend van de overvaller werd bestuurd, vervolgens klem. De overvaller liet zich niet zomaar aanhouden en ging er rennend vandoor.

Nadat de politie een waarschuwingsschot loste, kon hij in de boeien geslagen worden. Politiemensen vonden zo'n negenhonderd euro bij de man, tijdens zijn vlucht verloor hij een deel van de buit. Bij een zoekactie werd het grootste deel teruggevonden.



'Ongelukkige samenloop'

"Die man met zich kapot geschrokken zijn, dat neem ik mezelf heel erg kwalijk", vertelde de verdachte tegen de Zwolse rechters. "De overval was het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden", aldus de overvaller. Na zich jarenlang 'kapotgewerkt' te hebben om uit de schuldsanering te komen, was hij met een burn-out thuis komen te zitten.



Daar bracht hij zijn dagen in bed door, iets waar hij emotioneel lastig mee om kon gaan. De dagen voor de overval spendeerde hij vervolgens in het casino, waar hij na twee dagen forse winst in één klap alles verloor. Uiteindelijk fietste de man zo'n twintig kilometer op een te kleine fiets naar Dedemsvaart waar hij de overval pleegde.



Slachtoffer helpen

De man heeft grote spijt en is vanuit de gevangenis bezig om dat ook tegen de eigenaar van het overvallen restaurant te vertellen. "Ik wil hem overal wel mee helpen", zei de man. De officier van justitie hield rekening met de 'oprechte spijtbetuiging' van de overvaller en eiste daarom een deel voorwaardelijk.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak