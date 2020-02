Wat vind jij: Nederland moet harde maatregelen nemen om het aantal cornonabesmettingen beperkt te houden

In Nederland is een eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Een man (56) uit het Brabantse Loon op Zand is besmet met het virus. Hij ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en verblijft daar in isolatie. Naar omstandigheden gaat het goed met de man.

De 56-jarige heeft onlangs een bezoek gebracht aan de regio rond Milaan, het Noord-Italiaanse Lombardije. Dat is een van de zwaarst getroffen regio's van Italië: er zijn in totaal nu 655 besmettingen in het land, met zeventien dodelijke slachtoffers.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vertelde gisteren in Nieuwsuur dat de man twee keer positief is getest op het coronavirus. Dat is protocol, om fouten te voorkomen. De GGD onderzoekt waar de Nederlander de afgelopen dagen is geweest en met wie hij contact heeft gehad. Welke maatregelen er precies worden genomen, is tot zover onduidelijk.

Moeten de mensen met wie de man contact heeft gehad in quarantaine of moeten ze aan minder strenge voorwaarden voldoen? Moet Nederland het zekere voor het onzekere nemen en uit voorzorg harde maatregelen treffen? Of is dat niet nodig, want er is maar één bemetting? Stem op onze stelling en praat mee.