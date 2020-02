Wat vind jij: We moeten de oostelijke landsgrens sluiten als het coronavirus in Duitsland snel verspreidt

Een quarantaine-hotel op het Spaanse eiland Tenerife, besmettingen in Oostenrijk en Frankrijk en al meerdere sterfgevallen in Noord-Italië. Ook in Duitsland heeft het coronavirus inmiddels zijn intrede gedaan, maar nog niet in Nederland.

Gisteren werd bekend dat bij onze oosterburen, net over de grens bij het Limburgse Sittard, een Duitser is besmet met het coronavirus. Volgens de Duitse omroep WDR gaat het om een 47-jarige man die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ook zijn vrouw is positief getest op het virus. Het is niet bekend waar de twee besmet zijn geraakt.

Verdrag van Schengen

Nederland is - tezamen met nog 25 andere Europese landen - onderdeel van het Verdrag van Schengen. Daarin is overeengekomen dat het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie mogelijk is, zonder grenscontroles. Toch mogen lidstaten er wettelijk om veiligheidsredenen toe besluiten alsnog grenzen te controleren.



