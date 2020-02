'Mondkapjes tegen coronavirus bieden schijnveiligheid'

Dat zegt Joyce Henzen van GGD IJsselland. "Vaak zijn de gaatjes in zo'n stofmasker te groot, waardoor een virus alsnog binnen kan komen. Of zo'n kapje wordt verkeerd gebruikt, waardoor de risico's eigenlijk alleen maar groter worden. Mondkapjes geven schijnveiligheid."

'Zorgen zijn niet nodig'

Hoewel niemand kan zeggen hoe het virus zich in de wereld ontwikkelt, maken de specialisten van GGD IJsselland zich nog niet zoveel zorgen. "Dat is ook niet nodig", zegt Joyce, medewerker van het team infectieziektenbestrijding. "Het coronavirus is niet veel meer of ernstiger dan een griepvirus. Lang niet iedereen zal er echt ziek van worden."

RIVM en de GGD's hebben als regel dat de 'verwachte' coronapatient een mondkapje krijgt. De directe hulpverleners hebben dan ook nog een kapje nodig maar het is onnodig dat mensen op straat met een mondkapje op rondlopen.

Uitverkocht

Intussen dreigt in meerdere plaatsen in Overijssel wel leegverkoop van de mondkapjes en stofmaskers. Bouwmarkten, apotheken en drogisterijen merken duidelijk dat er juist de laatste dagen meer vraag is.

Ook bij Drogist Kiers in Zwartsluis komen veel vragen over mondkapjes of stofmaskers. "Je merkt wel dat het de mensen bezig houdt ja."

De plaatselijke bouwmarkteigenaar in Zwartsluis is er rustig onder. Hij verkoopt ze meer dan voorheen, dat wel. "In Zwartsluis zijn de mensen nuchter en laten ze zich niet snel de kop gek praten. Ik merk zeker wel dat er meer vraag is, maar een run op stofmaskers zal ik het niet noemen", zegt de eigenaar.