Emoties lopen hoog op tijdens zitting over ongeval waarbij Hengeloër arm verloor

"Heeft iemand wel eens geprobeerd om met één arm een boterham te smeren? Of je aan te kleden?" Dat zei de vriendin van een man uit Hengelo, die in juni 2018 zijn linkerarm verloor bij een ernstige aanrijding op de A1. Tegen de veroorzaker van het ongeval, een 27-jarige uit Arnhem, is een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van een half jaar geëist.

Wat er precies gebeurde op de A1 ter hoogte van Bathmen, is niet bekend. De gevolgen van het ongeval wel; de auto van de Arnhemmer op de kop, de auto van het slachtoffer volledig in de prak. Het achterwiel van de auto is nooit teruggevonden. Wanneer de Hengeloër in de berm bijkomt, wil hij op zijn horloge kijken. Het lukt niet; zijn arm is weg.

'Durfde geen contact op te nemen'

"Ik zag geen ander verkeer voor me", verklaarde de Arnhemmer tegen de Zwolse rechters. "Ik keek even op mijn navigatie en toen ik voor me keek, zag ik opeens die andere auto." De Arnhemmer nam, tot grote woede van de Hengeloër en zijn familie, nooit contact op om te vragen hoe het ging. Dit was omdat hij het niet durfde, verklaarde de Arnhemmer: "Ik had een knoop in mijn buik."



De vriendin van de Hengeloër las een slachtofferverklaring voor, waaruit duidelijk werd hoe groot de impact is van het ongeval. De man raakte niet alleen zijn werk en een hoop vrienden kwijt, maar vooral zijn zelfstandigheid. Voor alles moet hij hulp vragen, en de verzekering weigert vooralsnog om een prothese te vergoeden. "Terwijl ik op de operatietafel vocht voor mijn leven, had jij al een advocaat die alles voor je regelde" las de vriendin voor.

'Telefoon in verkeer'

Volgens de officier van justitie reed de Arnhemmer met hoge snelheid over de A1 en botste hij achterop de auto van het slachtoffer omdat hij geen aandacht voor het verkeer had. "Het heeft de schijn dat hij aan het prutsen was met zijn telefoon."



De advocaat van de Arnhemmer voerde aan dat het slachtoffer zelf 'levensgevaarlijk' achter het stuur zat; hij had geen gordel om. Ook vermoedt de advocaat dat het slachtoffer nog geen 80 kilometer per uur reed. Dat leidt hij af aan een aantal metingen door de sensor van de aangereden auto. "Wat voor mijn cliënt geldt, geldt natuurlijk ook voor het slachtoffer: dat je moet opletten in het verkeer."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.