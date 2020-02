Daders viervoudige moord lieten fors geldbedrag op crimescene liggen

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Justitie denkt dat een Hengelose vader en zijn twee zoons de gruwelijke moorden hebben gepleegd. Volgens het OM was het hen waarschijnlijk te doen om geld, aangezien de de vader en oudste zoon torenhoge schulden hadden. Dit nadat de hennepkwekerij in hun vorige woonplaats Nijverdal werd opgerold en ze de opbrengst van de aanstaande oogst misliepen. Bovendien had de oudste zoon forse gokschulden.

Maar als het de verdachten van de viervoudige moord inderdaad puur om geld was te doen - zoals justitie schetst - is het des te opvallender dat er in totaal een kleine 17.000 euro op de plaats delict is achtergebleven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Op de crimescene lag een aanzienlijk bedrag aan contant geld (Foto: RTV Oost)

Duizenden euro's in auto's

Zo bleek in de Opel Astra van de growshophouder, die achter het pand geparkeerd stond, 10.000 euro aan contanten te liggen.

Achter de growshop stonden twee auto's geparkeerd. Een witte Fiat Doblo met daarin 1710 euro en een groene Renault Kangoo met 565 euro.

Binnen werd bij de doodgeschoten Hengelose restauranthouder 1870 euro aangetroffen. De vermoorde mestleverancier uit Arnhem had 885 euro bij zich.

Opvallend is dat de growshophouder slechts twee tientjes bij zich droeg en zijn vroegere mede-eigenaar van de growshop slechts 35 euro.

Volgens bronnen rond het onderzoek droeg de growshophouder zijn geld overigens vrijwel altijd los in zijn colbertje.

Horendol van gepiep

In de kassa lag 1670 euro. De eerste politiemensen die na de moord de growshop binnenkwamen, werden horendol van een indringende hoge pieptoon die vanuit de kassa klonk. Het was een soort alarm. Omdat echter niet duidelijk was hoe de kassa werkte, duurde het zo'n zes minuten voor het lukte de lade te openen en het piepen het zwijgen kon worden opgelegd.

Justitie merkt in het vertrouwelijke dossier overigens wel op dat de slachtoffers het aangetroffen geld in hun portemonnees hadden en dat geen van hen geld los in de kleding had. Het OM sluit daarom niet uit dat er mogelijk geld is weggenomen dat de slachtoffers los op zak hadden.

Drie mogelijke motieven

Het rechercheteam kwam gedurende het onderzoek met drie mogelijke motieven voor de viervoudige moord op de proppen. Behalve het scenario dat de vader en zijn twee zonen zich lieten inhuren als knokploeg - zoals RTV Oost eerder vandaag meldde - werd ook nagegaan of er sprake was van een uit de hand gelopen ruzie over de levering van 'foute henneptoppen'. RTV Oost berichtte hier kort na het misdrijf al uitgebreid over.

Justitie gaat vooralsnog echter uit van het derde motief als het meest waarschijnlijke: de grote geldproblemen, waarin de familie A. verkeerde.

RTV Oost meldde eerder al dat de vader en zijn twee zonen na de moord naar Hengelo waren gereden om zich om te kleden, waarna ze linea recta naar de woningcorporatie Beter Wonen in Almelo reden om hun achterstallige huur te voldoen van het Hengelose appartement, waarin de ouders met de oudste zoon woonden. Die huurpenningen betaalden ze opmerkelijk genoeg contant, zo blijkt uit het dossier Litouwen.





Wisselgeld

Ondanks dat er bijna 17 mille op de crimescene is achtergebleven, merken bronnen rond het onderzoek op dat geld nog altijd wel degelijk het motief kan zijn voor de viervoudige moord. "Als ze een veel groter bedrag hebben buitgemaakt, dan was die 17 mille wellicht slechts 'wisselgeld'. Bovendien hadden ze zojuist vier mannen doodgeschoten en hadden ze dus niet meer alle tijd om alles nog eens te doorzoeken."

Een andere bron wijst er in dat verband op dat de verdachten na de moord zijn doorgereden naar de Almelose woningbouwvereniging om de huurschulden te voldoen. "Daaruit maak ik op dat ze wel degelijk geld hebben buitgemaakt."