'Verdachten viervoudige moord Enschede lieten zich inhuren als knokploeg'

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Bij de beschieting op zondag 26 maart 2017 werden middenin de nacht zeker vier kogels afgevuurd op een huis aan de Bloemstraat. Ook werd getracht met een molotovcocktail de auto van het daar wonende gezin in brand te steken. Destijds werd er niemand voor de intimiderende geweldsactie aangehouden.

Bang maken

Volgens een getuige draaide het allemaal om de overname van een failliete horecagelegenheid. Sommige mensen waren boos dat de bewoner van de Bloemstraat, een horeca-ondernemer, recht op eerste koop had. De getuige zegt door hen gevraagd te zijn om de ondernemer "bang te maken." Hij zou 5.000 euro krijgen als de man het koopcontract níet zou tekenen. Maar in plaats van de man af te dreigen, waarschuwde hij het 'doelwit'.

RTV Oost heeft de horeca-ondernemer gesproken. Die bevestigt het verhaal dat er iemand aan zijn deur heeft gestaan met een dergelijk verhaal. "Verder heb ik nooit iets van de recherche vernomen over het onderzoek."

Tekst gaat verder onder de foto.

Kogelgaten in het Rijssense huis dat in 2017 werd beschoten (Foto: RTV Oost)

"We regelen het zelf wel"

In het moorddossier Litouwen is te lezen dat de getuige op de dag van de schietpartij in Rijssen door zijn 'opdrachtgevers' is weggestuurd met de boodschap: "We regelen het zelf wel." Hij vertelt dat er die dag twee Servische jongens bij waren in een zwarte Seat. "De opdrachtgevers zeiden tegen hen dat ze wel wapens konden regelen."

Die Servische jongens zouden de twee zoons van de familie A. te zijn, die samen met hun vader hoofdverdachten zijn in de zogenoemde Enschedese Kwartetmoord. Saillant detail: in het onderzoeksdossier is te lezen dat bij de beschieting van het Rijssense huis in 2017 munitie is gebruikt van het kaliber .22. Drie van dergelijke projectielen werden er door forensisch experts veiliggesteld. Die kogels zijn vergeleken met de aangetroffen revolver in de viervoudige moordzaak. Justitie sluit niet uit dat de kogels zijn verschoten met hetzelfde wapen.

Gewelddadige afpersing

De theorie dat de Servische verdachten een soort in te huren knokploeg vormden, sluit naadloos aan op de uiterst gewelddadige afpersing een week voor de viervoudige moord. Daarbij werd onder meer gedreigd de vinger af te knippen van een Hengelose autohandelaar als hij niet met geld over de brug zou komen. Overigens laat deze handelaar aan RTV Oost weten met niemand een conflict te hebben gehad.

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren niet op de bevindingen van RTV Oost. Later vandaag publiceert deze omroep nog een onthullend artikel over de viervoudige moord.