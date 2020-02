Een klomp, kruik en skelet van koe gevonden bij archeologische opgraving Reeve

Volgens projectleider van ADC ArcheoProjecten Roderick Geerts is de kruik en het skelet van de koe zo'n 500 tot 1000 jaar oud. De klomp is iets jonger. "Wij denken dat de klomp ongeveer uit de zestiende of zeventiende eeuw komt." Er zijn ook botresten en scherven van aardewerk gevonden.

Mooie resultaten

Op de grond waar straks zeshonderd nieuwe woningen komen is een aantal weken geleden gestart met archeologische opgravingen. Archeologen hebben eerder onderzoek naar het gebied gedaan waardoor de kans groot was iets te vinden. "De spullen kunnen ons meer vertellen over het leven van toen", vertelt Geerts. Hij noemt de vondsten "Mooie resultaten."

Vooral de houten klomp bijzonder

Volgens Geerts is het bijzonder dat de gevonden klomp nog volledig is. "Zoiets vind je bijna nooit. Een houten voorwerp vergaat snel en blijft alleen onder ideale omstandigheden goed." Doordat de klomp in veen en klei heeft gelegen is het hout niet vergaan.

Ondanks de opvallende vondsten vindt Geerts het niet raar het gevonden te hebben. "We wisten dat op deze voormalige terp, waar we nu graven, oude boerderijen hebben gestaan", vertelt de projectleider. "Door die kennis verwachtten we al sporen van bewoning te vinden."

Verder onderzoek

Op dit moment worden alleen nog proefsleuven gegraven. Aan de hand van deze vondsten gaan archeologen nog verder zoeken in het gebied. "We gaan nog bekijken welke plekken we blootleggen voor uitgebreider onderzoek", weet Geerts. De gevonden voorwerpen gaan naar het kantoor van ADC. Daar worden ze verder onderzocht. Uiteindelijk komen de spullen in het archeologisch depot in Kampen te liggen.