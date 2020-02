Woningcorporatie Domijn biedt tiny houses in Enschede aan voor verhuur

Woningcorporatie Domijn in Enschede biedt vanaf volgende week 3 tiny houses en 20 studios aan voor verhuur. De woningen in de sociale sector staan op het Robsonterrein, naast de voormalige pyjamafabriek.

Het Robsonterrein aan de Blekerstraat is een bijzonder stukje Enschede. De voormalige pyjamafabriek van het merk Robson is reeds omgetoverd tot een broedplaats voor creatieve ondernemers. Op het naastgelegen terrein is plek voor een kleine woonwijk met veel ruimte voor groen en een moestuin. Om te beginnen heeft Domijn er drie tiny houses en 20 studio's met een gezamenlijke binnentuin neergezet.

Woningcorporatie Domijn wil toekomstige huurders de mogelijkheid bieden om wonen, ontmoeten en werken te combineren. Marlijn Benus, projectontwikkelaar bij Domijn: "Het concept om een woonruimte naast een atelier te hebben bestaat nog niet in Enschede, terwijl er wel vraag naar is. Dat blijkt uit de gesprekken die wij hebben gehad met onder andere de AKI , de kunstacademie van Enschede."

Tiny houses met atelier

De tiny houses worden verhuurd met een bijbehorend atelier in de inspirerende Robsonfabriek. Hiervoor is de corporatie op zoek naar creatieve ondernemers of ondernemende kunstenaars met een een- of tweepersoonshuishouden. Daarom worden de tiny houses niet verloot via het automatische lotingssysteem. Geïnteresseerden worden uitgedaagd om de corporatie op een creatieve wijze te overtuigen waarom zij de beste toevoeging op het Robsonterrein zijn.

Studio’s aan een gezamenlijke binnentuin

De studio’s zijn kleine volwaardige woningen in een complex met twee bouwlagen. De woningen op de begane grond hebben een Delftse stoep en de woningen op de eerste verdieping een Frans balkon. Daarnaast is er buiten een gezamenlijk binnenterrein waar ontmoeting centraal staat. Ook is er een gemeenschappelijke berging. Alle studio’s hebben een woon-, slaap- en kookgedeelte en een aparte badkamer.

Gelijke kansen voor iedereen

Op maandag 2 maart gaat een deel van de studio’s in de verhuur. Op maandag 9 maart volgt de rest van de studio’s. Geïnteresseerden kunnen vanaf dan reageren. Domijn werkt niet met wachtlijsten maar met een automatisch lotingssysteem. Zo heeft iedereen evenveel kans. Om te kunnen reageren moeten geïnteresseerden zich wel inschrijven als woningzoekende bij de corporatie.