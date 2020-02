Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: PEC moet stijgen, Go Ahead wil aanhaken

Stunten tegen Ajax is leuk, maar Heracles wil nu meer. FC Twente liep vorige week tegen een zeperd aan, maar krijgt thuis al wekenlang geen tegendoelpunten. PEC moet stijgen op de ranglijst om de nacompetitie te ontlopen en voor Go Ahead wacht een cruciaal duel.

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

ADO Den Haag – Heracles

Voor de derde keer op rij in eigen huis Ajax verslaan, dat is een fijne prestatie. Maar het is dit seizoen wisselvalligheid troef bij de Almeloërs en dus houden de supporters het hart vast voor de uitwedstrijd bij ADO Den Haag.

Afgaande op de recente geschiedenis is er geen reden tot paniek. Vorig seizoen won Heracles met maar liefst 6-0 van Fortuna Sittard na de thuiszege op Ajax en het seizoen daar weer voor werd een punt gehaald (1-1) bij Heerenveen.

De laatste drie ontmoetingen in Den Haag leverden voor Heracles één schamel punt op. De laatste overwinning was september 2015 toen Wout Weghorst Heracles aan de 0-1 overwinning hielp.

In 2005 speelde Sota Hirayama een hoofdrol. De Japanner maakte zijn debuut door een kwartier voor tijd in te vallen en mikte meteen twee keer raak. Daardoor boog Heracles een 1-0 achterstand in een 1-2 zege.

Aftrap: zaterdag 18.30 uur



PEC Zwolle – Vitesse

PEC Zwolle hoopt na drie duels zonder zege eindelijk weer eens een drie punten te kunnen bijschrijven. Die hebben de Zwollenaren op de zestiende plaats ook heel hard nodig.

Maar in het eigen stadion winnen van Vitesse is bepaald geen zekerheid voor PEC. Van de vorige vijf ontmoetingen wonnen de Arnhemmers er vier. Alleen in maart 2017 pakte PEC via 3-1 de volle winst.

Opmerkelijk was het wedstrijdverloop in 1986 toen beide ploegen nog een divisie lager speelden. Vitesse kwam op voorsprong. En het duurde tot de 40ste minuut voordat PEC de 1-1 maakte. Daarna ging het hard en liep PEC weg naar 6-1, de grootste thuiszege tegen Vitesse in het betaalde voetbal. Foeke Booy en Aziz Doufikar tekenden elk voor twee goals.

Aftrap: zaterdag 19.45 uur

FC Twente – Heerenveen

Heerenveen is hopeloos uit vorm. De Friezen wachten van alle eredivisieploegen het langst op een zege, nu al acht wedstrijden.

Opmerkelijk in de uitslagen van de laatste jaren is het feit dat áls Heerenveen in Enschede wint die ploeg dat doet door vier keer te scoren. De laatste ontmoeting eindigde in 0-4, in 2015 werd het 1-4 en in 2012 3-4.

Je zou het niet zeggen na het debacle van vorige week bij FC Utrecht, maar in eigen huis is de defensie van Twente waterdicht. De laatste drie duels zagen de toeschouwers in de Grolsch Veste geen tegengoals. Het eredivisieclubrecord is nog ver weg, in het seizoen 1970/71 hield Twente zeven keer op rij ‘de nul’ in eigen huis.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur



FC Volendam – Go Ahead Eagles

Wordt het aan- of afhaken? Dat is de grote vraag voor Go Ahead voorafgaand aan de uitwedstrijd in Volendam. De Deventer-ploeg staat vijfde en het gat met nummer vier Volendam is vier punten.

In de laatste tien jaar won Go Ahead maar één keer op De Dijk, dat was vorig seizoen met 0-1 door een goal van Bruno Andrade. Uit de thuiswedstrijd eerder dit seizoen kunnen de Eagles hoop putten want toen werd met 3-0 gewonnen door goals van Elmo Lieftink, Maecky Ngombo en Martijn Berden.

Ook in mei 2013 slaagde Go Ahead er niet in om te winnen in Volendam. Maar om die 1-0 nederlaag maalde destijds niemand. Die uitslag was voldoende om via de nacompetitie na zeventien jaar weer terug te keren naar de eredivisie.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



Alle wedstrijden zijn live te volgen op Radio Oost via de Oosttribune.