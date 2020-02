Overijsselse bedrijven hebben nog relatief weinig last van coronavirus

Bruidsmodezaak Tres Chic uit Hengevelde kroop door het oog van de naald. De grootste trouwjurkproducent van Nederland heeft haar naaiatelier in China, en dat lag dan weliswaar niet in het getroffen gebied, maar de zestig medewerkers konden een tijd niet werken.

Gelukkig voor het bedrijf had het enige voorraad aangelegd, rekening houdend met het Chinese nieuwjaar, dat toevallig samenviel met de uitbraak van het virus. Intussen wordt er weer mondjesmaat genaaid, met maximaal negen mensen tegelijk, en komt de aanvoer weer op gang zodat alle bestellingen toch kunnen worden uitgeleverd.

Scania

Scania Trucks in Zwolle ontvangt onderdelen vanuit de hele wereld. Voor dat bedrijf is de 'supply-chain' zo belangrijk dat er intussen alternatieve producenten zijn gezocht, mocht het werkelijk tot uitval van levering komen.

De Chinees-Nederlandse melkpoederproducent Ausnutria uit Zwolle heeft alle werkbezoeken tussen haar vestigingen in China en elders ter wereld stopgezet. Contacten gaan nu alleen via Skype en telefoon. Daarnaast heeft ze aan alternatieve manier om babymelkpoeder op tijd in China te krijgen; het bedrijf heeft een goederentrein gecharterd die via de 'Noordelijke Zijderoute' naar China onderweg is. Volgens Ausnutria is vervoer per schip en per vliegtuig lastig geworden door alle beperkingen.

Het Hengelose 'Silk-ka' bloemen in Hengelo, dat kunstbloemen levert, heeft haar voorjaarscollectie net voor de uitbraak van het virus binnengekregen.

Edel

De Genemuider tapijtproducent 'Edel', ook wereldwijd actief, heeft onlangs een vrachtwagen retour gekregen die onderweg was naar Lombardije in Italie.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft intussen zo'n 130 aanvragen gehad van bedrijven die om 'arbeidstijdverkorting' vragen. Daaruit blijkt dus wel degelijk dat er getroffen bedrijven zijn, maar welke dat zijn wordt niet bekendgemaakt.