Crisisteam paraat op Universiteit Twente met oog op mogelijke uitbraak coronavirus

Het crisisteam moet ervoor zorgen dat de universiteit goed is voorbereid als studenten, onderzoekers of andere medewerkers het coronavirus oplopen. "Het lijkt allemaal nog ver weg, maar we realiseren ons op de UT heel goed dat we een internationale gemeenschap vormen met alle risico's die je daarmee loopt. Onze studenten en onderzoekers reizen veel. Ze komen van en gaan naar alle uithoeken van de wereld. Datzelfde geldt ook voor gasten die we over de vloer krijgen. Daar moet je wel op inspelen", licht woordvoerder Laurens van der Velde toe.

Het crisisteam komt bij elkaar zodra de situatie op de universiteit daar aanleiding voor zal geven. "Dat is nu gelukkig nog niet het geval", zegt Van der Velde. Maar er is al wel een programma met richtlijnen uitgewerkt, waar studenten en onderzoekers zich aan moeten houden. "Met die richtlijnen haken we aan bij overheidsinstanties, zoals het RIVM. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan adviezen op gebied van reisgedrag. Waar kun je nog wel heen en welke risicogebieden kun je beter niet bezoeken."

De UT hoopt het coronavirus buiten de deur te houden. "Maar op het moment dat we er wel rechtstreeks mee te maken krijgen is voor iedereen duidelijk hoe we daar op dat moment mee om zullen gaan. Het crisisteam is ook ingesteld om onmiddellijk in actie te komen als de situatie daar om vraagt", aldus Van der Velde.