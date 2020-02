Jonge stellen willen niet weg uit Genemuiden, maar huizen zijn er niet: "Gemeente moet aan de slag".

Wie in Genemuiden is geboren, wil er blijven, liefst voor altijd. Maar voor jonge stellen wordt het steeds lastiger een betaalbaar huis in Genemuiden te vinden. Huurwoningen zijn er nauwelijks, en er komt ook maar zelden een huis in de verkoop.

Bij de makelaar in het dorp staan meer dan 100 actieve woningzoekers in het bestand. Jaarlijks wordt er hooguit een handjevol huizen bijgebouwd. Als er al een woning in de verkoop komt zijn er zoveel gegadigden dat de prijs omhoog schiet.

Gekkenhuis

Ook Joyce van Dalfsen en Robin Bonthuis zoeken al ruim anderhalf jaar naar een huis in Genemuiden. Met twee vaste inkomens hebben ze genoeg budget, denkt Robin: "We hebben een paar keer een bod gedaan, maar het is gewoon gekkenhuis, dan biedt iemand 20.000 euro boven de vraagprijs, en vissen wij achter het net".

Ze wonen nu allebei nog bij hun ouders: "Ik heb het prima hier, maar ik word bijna 26, dus het wordt wel eens tijd", lacht Robin. Maar weggaan uit het dorp is geen optie, vindt Joyce: "Nee, we blijven lekker dicht bij de familie en vrienden, en dat je gewoon even snel ergens koffie kan drinken, dat heeft echt onze voorkeur".

Geen doorstroming

Freek van den Berg is makelaar in Zwartewaterland. De situatie in Genemuiden is uniek, signaleert hij: "In omringende plaatsen als Hasselt en Kampen zie je dat mensen om zich heen gaan kijken, en ook wat verder weg een huis gaan zoeken. Dan heb je doorstroming, maar dat is hier niet".

De woningmarkt in Genemuiden zit potdicht, ziet Freek: "99 procent van de huizen gaat van Gaellemunigers naar Gaellemunigers. De bevolking is jong, 50 procent is onder de dertig, dus er is ook de komende jaren nog veel vraag naar starterswoningen."

Geen huis, geen huwelijk

In het dorp zijn nog veel jonge stellen die tot hun huwelijk bij hun ouders wonen. Als er geen huizen beschikbaar zijn wordt er dus ook niet getrouwd. Voor Joyce en Robin geldt dit niet zo sterk, maar veel van hun leeftijdgenoten zitten wel in die situatie.

En ook al staan er buiten het dorp misschien wel mooie huizen te koop, dan wint toch de saamhorigheid in Genemuiden, weet Freek: "We hebben hier onze familie, en onze vrienden die hier ook allemaal wonen, en daar zijn we allemaal erg aan gehecht. Iedereen wil hier blijven".

Haast maken

In Genemuiden zijn genoeg geschikte locaties voor nieuwbouw, denkt Freek maar dan moet de gemeente wel aan de slag met bestemmingsplannen: "De gemeente moet echt haast maken met het ontwikkelen van nieuwe bouwterreinen, anders wordt het probleem nog veel groter."

"Ik heb kinderen van acht, zes en nog jonger. Ik ben wel een beetje bang voor hun toekomst. Hoe kunnen zij ooit nog een huis kopen of betalen in Genemuiden?"