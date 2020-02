FC Twente beschikt nog altijd niet over Aitor en Berggreen

Laatstgenoemde revalideert op dit moment zelfs in zijn geboorteland Spanje. "Het is een ingewikkelde kwetsuur, het is moeilijk om aan te geven wanneer hij weer is hersteld", aldus Garcia. Door het ontbreken van Aitor is de kans zeer groot dat Queensy Menig en Noa Lang weer de zijkanten bezetten bij FC Twente. "Het is mogelijk dat we met dezelfde elf aantreden, we gaan het morgen zien tegen Heerenveen", bleef Garcia nog een beetje schimmig over de opstelling.

Goede reeks

De trainer was meer uitgesproken over de huidige reeks van FC Twente. "Na de hervatting van de competitie doen we het gewoon goed op een bepaalde manier. Alleen tegen Emmen zijn we door het ijs gezakt, verder hebben we ons van onze goede kant laten zien en punten behaald", zegt de Uruguayaan tevreden.



De Oosttribune

De wedstrijd tussen FC Twente en sc Heerenveen, dat nog niet wist te winnen in 2020, begint om 20.45 uur. Het duel is te volgen op De Oosttribune op Radio Oost.