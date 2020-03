Archeologische vondsten in Reeve vertellen over het leven van vijfhonderd jaar geleden

Wat vertellen de archeologische vondsten in het gebied Reeve over het verleden?

Ze zijn inmiddels veilig overgebracht, vakkundig gewassen en al voor een deel onderzocht: de archeologische vondsten in het gebied Reeve bij Kampen vertellen nu al nieuwe dingen over het leven van ruim vijfhonderd jaar geleden.

De vondsten liggen op het kantoor van de archeologen in Amersfoort. Projectleider Roderick Geerts houdt de spullen goed in de gaten.

Volwassen vee en kruiken om uit te drinken

De twee kruiken, skeletten van een koe en paard en de houten klomp vertellen een duidelijk verhaal over vroeger, vertelt Geerts. "We hebben sporen gevonden van een boerenerf, verkaveling en een aantal afvalkuilen."

Geerts weet nu dat de kruiken in Duitsland in de vijftiende eeuw zijn geproduceerd. "Wat deze potten vertellen over het verleden, is de huisraad die de mensen toen hadden. De kruiken werden waarschijnlijk gebruikt om vloeistoffen in op te slaan. Bijvoorbeeld water, wijn of bier. De potten geven ons een beeld wat mensen in die tijd op tafel hadden staan en wat er gegeten en gedronken werd."

De fragmenten van de paarden- en koeienschedel zijn allebei volwassen. "Dat kun je zien aan de volgroeide botten. Het is heel leuk dat we de begraven dieren terugvinden. Dat geeft ons een goed beeld van de veestapel en dieren die op de boerderij stonden."

Kinderklompje

Geerts constateert dat de klomp van een kind moet zijn geweest. "De klomp is klein, dus is die kans groot. Daarnaast is het heel bijzonder dat de klomp nog intact is. Normaal vergaat hout en in die tijd werden te kleine klompen gewoon op de brandstapel gegooid. We vonden het nu in een greppel waar de omstandigheden voor de klomp optimaal waren."

Geerts hoopt het andere deel van het paar klompen ook nog te vinden. "Dat zou heel mooi zijn. De klomp dateert van de zestiende eeuw en hoewel ze nog steeds gedragen en gemaakt worden, vinden we het bij archeologische opgravingen zelden. Het is echt een topstuk."

Verder graven

Archeologen gaan na deze gevonden spullen verder graven in het gebied. "De plek die we bij het graven van de proefsleuven hebben onderzocht is het zuidelijke deel van de plek waar de boerderij stond. De aankomende weken willen we nog verder gaan graven om een nog completer beeld van die boerderij te krijgen en ook het noordelijke deel te gaan onderzoeken."

Een ding is in ieder geval zeker: de plek waar straks zeshonderd nieuwe woningen gebouwd worden is heel bijzonder. "Mensen wonen straks op een echt stuk historische grond met een mooie geschiedenis", sluit Geerts af.